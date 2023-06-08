Лето — время детства. Завод «Нортек» устроил праздник для детей с подарками и сладкой ватой

Барнаульский завод «Нортек» всегда был нацелен на развитие социальной культуры. Руководство уделяет большое внимание вопросу досуга и сплоченности команды, поэтому на предприятии стало доброй традицией устраивать ежегодные праздники для сотрудников и их семей. Вот и в этот раз, завод организовал фестиваль, посвященный Дню защиты детей.

Мы заглянули туда 3 июня и убедились, что жаркое лето — лучшее время время вспомнить детство. Взрослые не меньше детей интересовались сладкой ватой.

Время игр, угощений и подарков

Начало было назначено на 12.00. И как только время настало, на Аллее Шинников было полно народу. Дети сразу облюбовали столы с творческими мастер-классами, где учились делать из цветной бумаги поделки, чтобы потом подарить родным.

Завод «Нортек» устроил для детей праздник. Фото: Ирина Пергаева.

Узнав, что на празднике можно посидеть на настоящем спортивном мотоцикле и сфотографироваться с ним, ребята выстроились в очередь. Мальчишки не слезали с оранжевого транспорта до конца мероприятия. Девочки нашли лавку с аквагримом и получили яркие татуировки в виде звездочек, сердечек, радуги и единорогов.

Завод «Нортек» устроил для детей праздник. Фото: Ирина Пергаева.

Баркалов Сергей,

директор производства:

Праздник лета и детства устраиваем ежегодно. Аналогичные мероприятия «Нортек» проводит на первое сентября и Новый год. Мы собираем сотрудников и их семьи, чтобы коллектив мог пообщаться в легкой атмосфере и сплотиться. Детям стараемся устроить праздник, позвать аниматоров, организовать игры и подарки. Лето же!

День выдался очень жаркий! Завод Нортек побеспокоился о своих сотрудниках и организовал большую бочку с квасом, к которой моментально выстроилась очередь из ребятишек и их родителей. Пока мы прогуливались в сторону охладительного напитка, заметили некоторых пап и мам с розовой сладкой ватой в руках — взрослые, оказалось, тоже любят впадать в детство. Бабушки активно бегали с детьми по всем станциям, разрисовывали огромную раскраску и следили за внуками на гоночном карте. Ведущие работали с публикой на ура! Провели подряд несколько увлекательных эстафет, в которых не было проигравших, и все участники получили сладкие призы.

Совсем маленькие гости мероприятия пытались поймать большую кошку из мультфильма за хвост, усы и мягкие уши. Родители это дело задокументировали, будет о чем вспомнить. Нортек позаботился на мероприятии о зонах для фотографий и пригласил на праздник супергероев, которые занимали мальчишек и девчонок.

Завод «Нортек» устроил для детей праздник. Фото: Ирина Пергаева.

В конце фестиваля каждый ребенок забрал свой подарок. Но уходить никто не спешил, пытаясь успеть пострелять из лука и сыграть в бампербол (прим.ред. — это своеобразный футбол, где игроки надевают на себя специальные надувные шары и пытаются забить гол в ворота соперника).

Завод «Нортек» устроил для детей праздник. Фото: Ирина Пергаева.

По традиции каждый год мы с коллегами…

У «Нортек» такая традиция — организовывать досуг своих работников, потому что здесь придерживаются правила: «кто хорошо отдыхает, тот работает в удовольствие». А еще на предприятии считают, что поддержка — это главное человеческое качество. Например, руководство завода ежегодно помогает сотрудникам собрать детей в школу — на первое сентября каждому первокласснику дарят канцелярские наборы, тетради, рюкзаки и прочие принадлежности.

Недавно «Нортек» организовал мероприятие для жен и матерей военнослужащих, их поддержали словом и денежными сертификатами, и памятными сувенирными подарками от завода. Буквально неделю назад, 26 мая, завод поздравил сотрудников с Днем химика и наградил более 180 передовиков производства. Из них 60 человек были отмечены благодарностью за участие в ликвидации последствия пожара в подготовительном цеху.

Сергей Баркалов, директор производства. Фото: Ирина Пергаева.

Баркалов Сергей,

директор производства:

Все знают, что у нас случился пожар в 2022-м. Благодаря слаженной работе всех сотрудников мы продолжаем наращивать производственную мощность завода. Сейчас готовимся расширяться, восстанавливать оборудование и устанавливать новое, которое планируем привезти из Китая. Кроме того, открываем новые вакансии, поэтому приглашаем жителей Алтайского края и соседних регионов присоединиться к нашей команде.

Присоединиться действительно стоит, как показывает опрос сотрудников завода. Большинство называют «Нортек» стабильным предприятием, где комфортно работать, потому что:

Есть летняя мотивация — сотрудники получают дополнительные выплаты за летнюю смену.

Официальное трудоустройство и белая зарплата.

Предоставляют жилье для сотрудников.

Есть служебный транспорт.

Возможность карьерного роста.

Развивающаяся корпоративная культура (праздники для семей, корпоративы 8 марта, 23 февраля, на Новый год и т.д.).

Корпоративный тренажерный зал.

Возможность работать вахтовым методом для жителей регионов России.

Помощь в получении образования (получение лицензии на обучение от предприятия).

Внедрено обучение производственных процессов и введение в должность.

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На завод «Нортек» работники требуются всегда — производство планомерно расширяется. На данный момент на завод требуются водители на погрузчики, менеджеры, мастера цехов, вулканизаторщики и многие другие специалисты.

К вопросу кадров на предприятии подходят, можно сказать, трепетно. На заводе проводят экскурсии школьникам, студентам колледжей и вузов. Есть дети, которые интересуются промышленностью, поступают в учебные заведения и приходят работать в «Нортек». Например, в 2023 году в конструкторский отдел устроились 5 выпускников Алтайского политехнического университета.

С момента производства первой шины NORTEC модельный ряд претерпел колоссальные изменения, как и сама компания. Сегодня «Нортек» выпускает около 300 позиций и наименований производственной линейки. Завод занимает 1 место в стране по объему выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин, 4 место по выпуску грузовых и легкогрузовых шин. Часть продукции идет не только на отечественный рынок, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

К слову, приходят работать в «Нортек» по-разному. Иван Мочалов устроился работать на завод сразу после армии в 2007 году.

Иван Мочалов,

мастер участка изготовления металлоизделий:

Я работал машинистом шприц-машины, потом вальцовщиком и после перешел в мастера. На предприятии окончил несколько курсов повышения квалификации и переучился на несколько профессий. В этом году мой сын пойдет в первый класс, собираемся на праздник к первому сентября. Это ведь здорово, что организация может устроить такое мероприятие. Мы весело с детьми время проводим, отдыхаем, играем, общаемся с коллегами. Домой возвращаемся — делимся впечатлениями.

У директора производства тоже есть история присоединения к коллективу «Нортека». Отец Сергея Баркалова до пенсии работал вальцовщиком на заводе. Сын решил устроиться сюда же. Работал около года грузчиком, затем стал мастером на три года и дослужился до начальника смены. А дальше карьерная лестница начала расти — от замначальника цеха до директора производства.

У нас постоянно проходят курсы переквалификации и повышения квалификации. Я слушал московские курсы, которые привозили на производство, и ездил учиться в Арзамас. Сейчас мы и сами обучаем, — рассказал Сергей Баркалов, директор производства.

А вот мама двойняшек пришла в «Нортек» по совету подруги и осталась надолго. И самое главное — ей здесь очень понравилось, потому что у нее появилась уникальная возможность работать с летными камерами.

Зоя Ярлыгина,

монтировщик вентилей:

Я пришла очень давно — 13 лет назад. До этого работала продавцом в магазине, но в «Нортеке» мне понравилось больше. Здесь у меня разноплановые задачи и насыщенный день — работаю с людьми и летными камерами. Это здорово, что я могу вот так приложить свои силы к большому производству и принести пользу. А еще мне нравится, как здесь относятся к работникам — руководство устраивает много мероприятий для нас. Моим детям — 4 года, и на этот Новый год для них устроили сказку, домой мы вернулись довольные и с подарками. Малышня была просто в восторге от огромного медведя!

Факты о заводе «Нортек»: Входит в число четырех крупнейших шинных заводов России. Среди предприятий своего сектора алтайское предприятие является лидером по поставкам шинной продукции. Доля «Нортека» на отечественном рынке составляет 55%. Предприятие активно сотрудничает с высшими и средне-специальными учебными заведениями для привлечения молодых специалистов. «Нортек» выпускает около 300 позиций и наименований производственной линейки. Завод занимает первое место в стране по объему выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин, а также четвертое место по выпуску грузовых и легкогрузовых шин.

Сайт: www.nortec-tyres.ru

ВКонтакте: https://vk.com/nortec22

Адрес: 656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 12

Приемная: +7 (3852) 221-955

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