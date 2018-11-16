Льготная программа кредитования бизнеса в действии

30 ноября заканчивается действие Программы 1706 Минэкономразвития, по которой банки выдают кредиты предприятиям приоритетных отраслей по ставке 6,5% годовых*. Банк Акцепт — один из 15 уполномоченных банков России, работающих по этой программе. В октябре 2018 года банк заключил 20 договоров на общую сумму около 1 млрд. руб.

Большинство заемщиков Банка Акцепт — представители обрабатывающей отрасли и торговли. Многие из них регулярно берут кредиты на развитие или же пополнение оборотных средств.

Алексей Мисюра,

генеральный директор ОАО «Новосибирский хладокомбинат»:

Кредит по Программе 6,5 мы брали на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств. Оказалась очень простая процедура, никаких дополнительных требований. Главное, очень оперативно заключили договоры, и мы можем дальше решать свои задачи.

Готовится новая Программа Минэкономразвития по льготному кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, по проекту стартует уже в конце года. Предполагается кредитование предприятий МСП по льготной ставке. Предприниматели, нуждающиеся в дополнительном финансировании, уже могут готовить заявки.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт» Дмитрий Лямзин

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт» Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105 Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37 Сайт: www.akcept.ru

Программа 6,5

Программа 6,5 утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706. В рамках Программы кредиты выдаются на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях.

Перечень отраслей обрабатывающее производство ( пищевые продукты , переработка сельскохозяйственной продукции и др.),

пищевые продукты переработка сельскохозяйственной продукции и др.), производство и распределение электроэнергии , газа и воды,

газа и воды, транспорт и связь,

туристская деятельность и развитие внутреннего туризма,

деятельность в области здравоохранения,

сбор , обработка и утилизация отходов , переработка отходов , мусора и прочих предметов во вторичное сырье,

обработка и утилизация отходов переработка отходов мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность предприятий общественного питания ( за исключением ресторанов),

за исключением ресторанов), деятельность в сфере бытовых услуг,

сельское хозяйство,

приоритетные направления развития науки , технологий и техники в РФ и критические технологии , утвержденные Указом Президента № 899 от 07.07.2011.

Полные условия кредитования: форма выдачи — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или с лимитом задолженности; при сроке кредитования до 7 лет, сумма кредита от 10 до 400 млн. руб.; при сроке кредитования до 3 лет, сумма кредита от 3 до 100 млн. руб.; кредит выдается под залог транспорта, спец. техники, оборудования, недвижимости, ликвидных ценных бумаг, прав требования по депозитам, поручительство собственников бизнеса, поручительство региональных Гарантийных Фондов; поручительство — собственников бизнеса, Алтайского Гарантийного Фонда; лимит поручительства — до 70% от суммы кредита, но не более 25 млн. руб.

Требования к заемщикам: Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель , отвечающий требованиям федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ,

отвечающий требованиям федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ, Осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях,

Налоговый резидент Российской Федерации,

Наличие положительной кредитной истории,

Отсутствует: возбужденное производство по делу о несостоятельности ( банкротстве), просроченная задолженность по налогам , сборам и иным обязательным платежам в бюджет , задолженность по заработной плате перед работниками.

Интересующая информация по телефону Контакт-центр Банка — 8−800−100−27−37.