Льготная программа кредитования бизнеса в действии

Большинство заемщиков Банка Акцепт — представители обрабатывающей отрасли и торговли. Многие из них регулярно берут кредиты на развитие или же пополнение оборотных средств.
Алексей Мисюра,
генеральный директор ОАО «Новосибирский хладокомбинат»:
Кредит по Программе 6,5 мы брали на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств. Оказалась очень простая процедура, никаких дополнительных требований. Главное, очень оперативно заключили договоры, и мы можем дальше решать свои задачи.
Готовится новая Программа Минэкономразвития по льготному кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, по проекту стартует уже в конце года. Предполагается кредитование предприятий МСП по льготной ставке. Предприниматели, нуждающиеся в дополнительном финансировании, уже могут готовить заявки.
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37
Сайт: www.akcept.ru
Программа 6,5
Программа 6,5 утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706. В рамках Программы кредиты выдаются на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях.
- обрабатывающее производство (пищевые продукты, переработка сельскохозяйственной продукции и др.),
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
- транспорт и связь,
- туристская деятельность и развитие внутреннего туризма,
- деятельность в области здравоохранения,
- сбор, обработка и утилизация отходов, переработка отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье,
- деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов),
- деятельность в сфере бытовых услуг,
- сельское хозяйство,
- приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ и критические технологии, утвержденные Указом Президента № 899 от 07.07.2011.
Полные условия кредитования: форма выдачи — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или с лимитом задолженности; при сроке кредитования до 7 лет, сумма кредита от 10 до 400 млн. руб.; при сроке кредитования до 3 лет, сумма кредита от 3 до 100 млн. руб.; кредит выдается под залог транспорта, спец. техники, оборудования, недвижимости, ликвидных ценных бумаг, прав требования по депозитам, поручительство собственников бизнеса, поручительство региональных Гарантийных Фондов; поручительство — собственников бизнеса, Алтайского Гарантийного Фонда; лимит поручительства — до 70% от суммы кредита, но не более 25 млн. руб.
- Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель, отвечающий требованиям федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ,
- Осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях,
- Налоговый резидент Российской Федерации,
- Наличие положительной кредитной истории,
- Отсутствует: возбужденное производство по делу о несостоятельности (банкротстве), просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет, задолженность по заработной плате перед работниками.
Интересующая информация по телефону Контакт-центр Банка — 8−800−100−27−37.