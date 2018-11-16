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Льготная программа кредитования бизнеса в действии

30 ноября заканчивается действие Программы 1706 Минэкономразвития, по которой банки выдают кредиты предприятиям приоритетных отраслей по ставке 6,5% годовых*. Банк Акцепт — один из 15 уполномоченных банков России, работающих по этой программе. В октябре 2018 года банк заключил 20 договоров на общую сумму около 1 млрд. руб.

Бизнес.
Бизнес.
СС0

Большинство заемщиков Банка Акцепт — представители обрабатывающей отрасли и торговли. Многие из них регулярно берут кредиты на развитие или же пополнение оборотных средств.

Алексей Мисюра,
генеральный директор ОАО «Новосибирский хладокомбинат»:

Кредит по Программе 6,5 мы брали на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств. Оказалась очень простая процедура, никаких дополнительных требований. Главное, очень оперативно заключили договоры, и мы можем дальше решать свои задачи.

Готовится новая Программа Минэкономразвития по льготному кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, по проекту стартует уже в конце года. Предполагается кредитование предприятий МСП по льготной ставке. Предприниматели, нуждающиеся в дополнительном финансировании, уже могут готовить заявки.

ОО &quot;Барнаульский&quot; АО &quot;Банк Акцепт&quot;
ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»
Дмитрий Лямзин
ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

Программа 6,5

Программа 6,5 утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706. В рамках Программы кредиты выдаются на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях.

Перечень отраслей
  • обрабатывающее производство (пищевые продукты, переработка сельскохозяйственной продукции и др.),
  • производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
  • транспорт и связь,
  • туристская деятельность и развитие внутреннего туризма,
  • деятельность в области здравоохранения,
  • сбор, обработка и утилизация отходов, переработка отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье,
  • деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов),
  • деятельность в сфере бытовых услуг,
  • сельское хозяйство,
  • приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ и критические технологии, утвержденные Указом Президента № 899 от 07.07.2011.

Полные условия кредитования: форма выдачи — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или с лимитом задолженности; при сроке кредитования до 7 лет, сумма кредита от 10 до 400 млн. руб.; при сроке кредитования до 3 лет, сумма кредита от 3 до 100 млн. руб.; кредит выдается под залог транспорта, спец. техники, оборудования, недвижимости, ликвидных ценных бумаг, прав требования по депозитам, поручительство собственников бизнеса, поручительство региональных Гарантийных Фондов; поручительство — собственников бизнеса, Алтайского Гарантийного Фонда; лимит поручительства — до 70% от суммы кредита, но не более 25 млн. руб.

Требования к заемщикам:
  • Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель, отвечающий требованиям федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ,
  • Осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях,
  • Налоговый резидент Российской Федерации,
  • Наличие положительной кредитной истории,
  • Отсутствует: возбужденное производство по делу о несостоятельности (банкротстве), просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет, задолженность по заработной плате перед работниками.

Интересующая информация по телефону Контакт-центр Банка — 8−800−100−27−37.

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