Личный выбор. Как и почему бийчане идут в мобилизационный людской резерв и что это за новая форма службы

Не по приказу, а по зову сердца. Так можно сказать о бийских новобранцах мобилизационного людского резерва. Новый формат службы появился в Алтайском крае в этом году.

Не по приказу, а по зову сердца. Новый формат службы.

Что это такое

Мобилизационный людской резерв — это гражданские люди, ранее отслужившие в армии и находящиеся в запасе, добровольно заключившие контракт с Минобороны.

Согласно ему, на период заключения договора люди находятся в подготовленном, боеспособном состоянии. В мирное время они ежегодно участвуют в военных сборах. В случае мобилизации — первыми самостоятельно прибывают в воинскую часть.

Для Минобороны мобилизационный людской резерв — это возможность оперативно доукомплектовать военные силы подготовленными специалистами.

Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович

Люди, подписавшие контракт, могут легко совмещать гражданскую и военную жизнь. Так, в период сборов Минобороны компенсирует предприятию, на котором работает резервист, размер его среднего заработка. Поэтому человек не потеряет объем своей зарплаты.

Также резервисту положены выплаты — разовые при заключении контракта и ежемесячные, примерно от 2 тыс. до 9 тыс. рублей, в зависимости от воинского звания.

Кто может туда попасть

В России такую форму службы впервые в качестве эксперимента внедрили в 2015 году в некоторых городах. После успешного запуска ее распространили по всей территории страны — в Алтайском крае в том числе.

Поэтому сейчас Правительство Алтайского края проводит правовое информирование и правовое просвещение населения в рамках исполнения п.3. Указа Президента Российской Федерации от 17.07.2015 г. № 370.

Так, в Бийске, Бийском и Солтонском районах военным комиссариатом Алтайского края поставлено задание отобрать 500 человек.

Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович

«Кандидаты, с которыми могут заключать контакт — это прапорщики, сержанты, солдаты до 42 лет, младшие офицеры до 47 лет, майоры, подполковники до 52 лет и полковники до 57 лет», — рассказал военные комиссар Бийска, Бийского и Солтонского районов, подполковник запаса Руслан Корников.

Бывших военных не бывает

Бийчанин Евгений Бочаров отслужил в барнаульской бригаде железнодорожных войск. Говорит, что в роду у него было много военных, и воинская служба в свое время ему очень нравилась.

Бочаров также рассказал, что обучался на младшего офицера в Ленинградской области в живописных местах, «там до Финского залива рукой было подать, корабли наблюдали», — говорит он.

Поэтому когда ему два дня назад позвонили и предложили стать резервистом мобилизационного людского резерва — не раздумывая пришел в военную часть. «Решил вспомнить, на что я еще способен», — улыбается мужчина.

Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович

Ему вторят у другие будущие резервисты. «Бывших офицеров не бывает», — так они обосновывают свой личный выбор, подкрепляя слово делом.

Набор кандидатов в мобилизационный людской резерв проходит уже две недели, до его окончания осталось всего полторы недели.

Поэтому у всех, кто может и желает вступить в мобилизационный людской резерв, еще есть время обратиться в военных комиссариат своего города или района.

Не по приказу , а по зову сердца. Новый формат службы. Фото: Надежда Чехович

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