Личный выбор. Как и почему бийчане идут в мобилизационный людской резерв и что это за новая форма службы

Что это такое
Мобилизационный людской резерв — это гражданские люди, ранее отслужившие в армии и находящиеся в запасе, добровольно заключившие контракт с Минобороны.
Согласно ему, на период заключения договора люди находятся в подготовленном, боеспособном состоянии. В мирное время они ежегодно участвуют в военных сборах. В случае мобилизации — первыми самостоятельно прибывают в воинскую часть.
Для Минобороны мобилизационный людской резерв — это возможность оперативно доукомплектовать военные силы подготовленными специалистами.
Люди, подписавшие контракт, могут легко совмещать гражданскую и военную жизнь. Так, в период сборов Минобороны компенсирует предприятию, на котором работает резервист, размер его среднего заработка. Поэтому человек не потеряет объем своей зарплаты.
Также резервисту положены выплаты — разовые при заключении контракта и ежемесячные, примерно от 2 тыс. до 9 тыс. рублей, в зависимости от воинского звания.
Кто может туда попасть
В России такую форму службы впервые в качестве эксперимента внедрили в 2015 году в некоторых городах. После успешного запуска ее распространили по всей территории страны — в Алтайском крае в том числе.
Поэтому сейчас Правительство Алтайского края проводит правовое информирование и правовое просвещение населения в рамках исполнения п.3. Указа Президента Российской Федерации
Так, в Бийске, Бийском и Солтонском районах военным комиссариатом Алтайского края поставлено задание отобрать 500 человек.
«Кандидаты, с которыми могут заключать контакт — это прапорщики, сержанты, солдаты до 42 лет, младшие офицеры до 47 лет, майоры, подполковники до 52 лет и полковники до 57 лет», — рассказал военные комиссар Бийска, Бийского и Солтонского районов, подполковник запаса Руслан Корников.
Бывших военных не бывает
Бийчанин Евгений Бочаров отслужил в барнаульской бригаде железнодорожных войск. Говорит, что в роду у него было много военных, и воинская служба в свое время ему очень нравилась.
Бочаров также рассказал, что обучался на младшего офицера в Ленинградской области в живописных местах, «там до Финского залива рукой было подать, корабли наблюдали», — говорит он.
Поэтому когда ему два дня назад позвонили и предложили стать резервистом мобилизационного людского резерва — не раздумывая пришел в военную часть. «Решил вспомнить, на что я еще способен», — улыбается мужчина.
Ему вторят у другие будущие резервисты. «Бывших офицеров не бывает», — так они обосновывают свой личный выбор, подкрепляя слово делом.
Набор кандидатов в мобилизационный людской резерв проходит уже две недели, до его окончания осталось всего полторы недели.
Поэтому у всех, кто может и желает вступить в мобилизационный людской резерв, еще есть время обратиться в военных комиссариат своего города или района.
«Материал подготовлен при содействии управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края»