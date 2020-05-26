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Экономика

Лидер алтайских предпринимателей назвал главную проблему и достижение малого бизнеса

Председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц в день профессионального праздника (26 мая) по просьбе Altapress.ru рассказал о главной проблеме и главном достижении регионального малого бизнеса на данный момент.

Юрий Фриц.
Юрий Фриц.
Анна Зайкова.

По словам Юрия Фрица основным достижением алтайского предпринимательства за прошедшие годы является то, что он не только выжил, но и занимает сегодня ведущее место в экономике региона.

Юрий Фриц,
председатель правления АСП:

Конечно, достижений, может быть, не так много, как нам хотелось бы. Но главное в том, что алтайские предприниматели сегодня во многом определяют состояние региональной экономики. Посмотрите вокруг себя — нас окружают продукты, товары, услуги, строительные объекты и многое другое, созданное нашим малым и средним бизнесом. Доля государственных предприятий постепенно сокращается.

Что касаются имеющихся проблем, то их, по словам Фрица, наоборот, очень много и в этом смысле перспективы не очень радужные. Желающих стать предпринимателями больше не становится.

Юрий Фриц,
председатель правления АСП:

Главная проблема, на мой взгляд, — несовершенство налогового законодательства. Чиновники зачастую говорят о том, что налоговая нагрузка на бизнес в стране одна из самых низких в мире. Но вопрос нужно рассматривать шире и говорить о финансовой нагрузке. А это, помимо налогов и сборов, еще и аренда, штрафы, просьбы оказать помощь и многое-многое другое.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт.
Бизнес. Сотрудничество. Контракт.
СС0

Лидер АСП отметил, что только в период введенного режима самоизоляции, союз предпринимателей направил на федеральный и региональный уровни 22 инициативы по совершенствованию финансовой нагрузки на сектор МСБ. От кризиса страдают не только предприниматели, но и стоящие за ними коллективы.

«Перспективы региональной экономики таковы, что она, по итогам пандемии, рискует потерять около 18 млрд рублей налогов в бюджет. Это примерно треть собственных доходов регионального бюджета. Поэтому вывод напрашивается только один — экономику нужно открывать. Иначе многие предприятия мы потеряем безвозвратно», — сказал Юрий Фриц.

Тем не менее, он поздравил предпринимателей с профессиональным праздником, пожелал им «стойкости духа, здоровья и успехов».

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