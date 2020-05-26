Лидер алтайских предпринимателей назвал главную проблему и достижение малого бизнеса

Председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц в день профессионального праздника (26 мая) по просьбе Altapress.ru рассказал о главной проблеме и главном достижении регионального малого бизнеса на данный момент.

По словам Юрия Фрица основным достижением алтайского предпринимательства за прошедшие годы является то, что он не только выжил, но и занимает сегодня ведущее место в экономике региона.

Юрий Фриц,

председатель правления АСП:

Конечно, достижений, может быть, не так много, как нам хотелось бы. Но главное в том, что алтайские предприниматели сегодня во многом определяют состояние региональной экономики. Посмотрите вокруг себя — нас окружают продукты, товары, услуги, строительные объекты и многое другое, созданное нашим малым и средним бизнесом. Доля государственных предприятий постепенно сокращается.

Что касаются имеющихся проблем, то их, по словам Фрица, наоборот, очень много и в этом смысле перспективы не очень радужные. Желающих стать предпринимателями больше не становится.

Юрий Фриц,

председатель правления АСП:

Главная проблема, на мой взгляд, — несовершенство налогового законодательства. Чиновники зачастую говорят о том, что налоговая нагрузка на бизнес в стране одна из самых низких в мире. Но вопрос нужно рассматривать шире и говорить о финансовой нагрузке. А это, помимо налогов и сборов, еще и аренда, штрафы, просьбы оказать помощь и многое-многое другое.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт. СС0

Лидер АСП отметил, что только в период введенного режима самоизоляции, союз предпринимателей направил на федеральный и региональный уровни 22 инициативы по совершенствованию финансовой нагрузки на сектор МСБ. От кризиса страдают не только предприниматели, но и стоящие за ними коллективы.

«Перспективы региональной экономики таковы, что она, по итогам пандемии, рискует потерять около 18 млрд рублей налогов в бюджет. Это примерно треть собственных доходов регионального бюджета. Поэтому вывод напрашивается только один — экономику нужно открывать. Иначе многие предприятия мы потеряем безвозвратно», — сказал Юрий Фриц.

Тем не менее, он поздравил предпринимателей с профессиональным праздником, пожелал им «стойкости духа, здоровья и успехов».