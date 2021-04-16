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Экономика

Лидер КПРФ и известный актер жестко высказались о пенсионной реформе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал пенсионную реформу, которая началась в России в 2019 году, людоедской, написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

«Только мы (КПРФ) жестко противостояли и противостоим всем людоедским инициативам режима, включая пенсионную реформу», — отметил Зюганов. Депутат подчеркнул, что считает партию коммунистов единственной реальной альтернативой нынешней власти.

Ранее Зюганов неоднократно высказывался против пенсионной реформы, пишет ura.ru.

С его точкой зрения согласен и актер Дмитрий Певцов. Повышение пенсионного возраста спровоцировало снижение рождаемости, так как бабушки не могут сидеть с внуками, считает актер, сообщает телеканал 360.

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