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Экономика

«Лихие девяностые»: юбилей российского дефолта — разбор altapress.ru

25 лет назад в России наступил «черный понедельник». Впервые за всю историю государство объявило дефолт по внутреннему долгу.

Деньги купюры рубли.
Деньги купюры рубли.
Максим Стрелковский.
1
Что такое дефолт?

Дефолт — это невыполнение договора займа в установленный срок. Объектом дефолта могут быть компании, люди и государство.

2
Что произошло 17 августа 1998?

Россия объявила технический дефолт по государственным краткосрочным облигациям Российской Федерации.

ГКО - ценные бумаги, благодаря которым государство занимало деньги у инвесторов и пополняло бюджет. Их выпуском занимался Минфин, а обслуживал ЦБ. Однако слово «государственные» в названии для всех означало высшую степень надежности.

А когда власти объявили о приостановке торгов на рынке государственными краткосрочными облигациями, последовал мораторий на выплату долгов иностранным кредиторам и переходе к плавающему курсу рубля.

К концу года деньги обесценились, а цены резко выросли на все.

3
Как люди пытались спасти свои сбережения?

Россияне за день до дефолта стояли в очередях в различные банки и пункты обмена валют, чтобы спасти свои деньги. Они пытались обменять их на доллары или вывести по максимуму из банков и сохранить хотя бы накопления в рублях.

4
Что случилось с зарплатой?

Ситуация с заработной платой и ее задержкой усугубилась, сбережения обесценились в несколько раз, а стоимость товаров взлетела. Резко выросли в цене продукты питания, потому что в те годы страна зависела от импорта продовольствия.

5
Грозит ли повторение?

По словам экспертов, повторение того кризиса в краткосрочной перспективе нам не грозит, ведь экономика в России сейчас намного стабильнее, чем 25 лет назад.

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