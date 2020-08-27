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Экономика

«Лиза и Саша»: дочь Пескова зарегистрировала собственную компанию

Дочь пресс-секретаря президента РФ работает над собственным брендом. Елизавета Пескова подтвердила это РБК.

Елизавета Пескова.
Елизавета Пескова.
instagram.com/stpellegrino

Но детали проекта она раскрывать не стала. Пескова сказала, что «произошел слив информации» и что все новости она готова рассказать «после запуска» проекта. Также она отметила — «речь идет не только о бренде одежды».

По данным СПАРК, компанию «Лиза и Саша» дочь Дмитрия Пескова зарегистрировала 24 августа. Уставный капитал — 50 тыс. рублей, в качестве отрасли деятельности указано производство верхней одежды, пишет bfm.ru.

По версии издания «Открытые медиа», имя Саша в названии предприятия может иметь отношение к сводной сестре Елизаветы Песковой — Александре Жулиной.

Это дочь Татьяны Навки, супруги Дмитрия Пескова. Александре 20 лет, она родилась в Нью-Йорке, учится на экономическом факультете МГИМО.

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