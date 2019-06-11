Лизинг без первоначального взноса: особенности программы

Некоторые отечественные лизинговые компании предлагают своим клиентам особые условия для приобретения строительной и спецтехники. Так, в Газпромбанк Лизинг юридические лица могут взять в лизинг спецтехнику без первоначального взноса. В чем особенность данной программы? Лизингополучатели могут оформить финансовую аренду современной надежной техники от ведущих компаний-производителей без внесения авансового платежа. Льготные условия финансирования — идеальное решение для предприятий, которые планируют в кротчайшие сроки пополнить производственную базу высококачественной техникой, оптимизировав тем самым работу.
Условия программы без первоначального взноса
Предметами лизинговой сделки может стать специальная техника следующих производителей:
- КАМАЗ;
- Амкодор;
- Komatsu;
- Hyundai;
- Shantui;
- ЧМЗАП;
- РМ-Терекс.
Данная программа Газпромбанка Лизинг помимо отсутствия первоначального взноса имеет ряд других преимуществ. Так, финансовая аренда позволяет сразу же после получения техники, включить ее в рабочий цикл предприятия. Срок действия договора — до 5 лет. График лизинговых платежей составляется в индивидуальном порядке с учетом специфики деятельности предприятия и сезонности бизнеса.
В список документов, которые лизингополучатель должен предоставить, входят:
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Финансовая отчетность за последние 2 года;
- Копии свидетельств на осуществление деятельности;
- Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности;
- Выписка из реестра акционеров.
С прочими требованиями к лизингополучателю и перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте Газпромбанка Лизинг. Квалифицированные сотрудники проконсультируют по всем возникшим вопросам и помогут подобрать оптимальный вариант спецтехники и лояльные условия оформления ее в лизинг.
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