Лизинг без первоначального взноса: особенности программы

Лизинг спецтехники открывает новые возможности для организаций, осуществляющих свою деятельность в добывающей промышленности, сфере строительства и сельского хозяйства. Финансовая аренда позволяет без серьезных вложений быстро модернизировать имеющуюся производственную базу, повысить качество предоставляемых услуг, а также существенно сэкономить на налогах на имущество и прибыль.

Некоторые отечественные лизинговые компании предлагают своим клиентам особые условия для приобретения строительной и спецтехники. Так, в Газпромбанк Лизинг юридические лица могут взять в лизинг спецтехнику без первоначального взноса. В чем особенность данной программы? Лизингополучатели могут оформить финансовую аренду современной надежной техники от ведущих компаний-производителей без внесения авансового платежа. Льготные условия финансирования — идеальное решение для предприятий, которые планируют в кротчайшие сроки пополнить производственную базу высококачественной техникой, оптимизировав тем самым работу.

Условия программы без первоначального взноса

Предметами лизинговой сделки может стать специальная техника следующих производителей:

КАМАЗ;

Амкодор;

Komatsu;

Hyundai;

Shantui;

ЧМЗАП;

РМ-Терекс.

Данная программа Газпромбанка Лизинг помимо отсутствия первоначального взноса имеет ряд других преимуществ. Так, финансовая аренда позволяет сразу же после получения техники, включить ее в рабочий цикл предприятия. Срок действия договора — до 5 лет. График лизинговых платежей составляется в индивидуальном порядке с учетом специфики деятельности предприятия и сезонности бизнеса.

В список документов, которые лизингополучатель должен предоставить, входят:

Свидетельство о государственной регистрации;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Финансовая отчетность за последние 2 года;

Копии свидетельств на осуществление деятельности;

Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности;

Выписка из реестра акционеров.

С прочими требованиями к лизингополучателю и перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте Газпромбанка Лизинг. Квалифицированные сотрудники проконсультируют по всем возникшим вопросам и помогут подобрать оптимальный вариант спецтехники и лояльные условия оформления ее в лизинг.

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