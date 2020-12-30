Лизинговая компания «Европлан» об итогах 2020 года

Отечественные автомобили Lada, как и год назад, в сегменте лизинга пользуются самым высоким спросом среди россиян, и вряд ли они потеряют популярность в 2021 году, но некоторые корректировки на рынке все же произойдут, полагают опрошенные РИА Новости отраслевые компании.

Среди всех моделей Lada, по данным «Европлана», наибольшим спросом пользуется популярный у малого бизнеса Largus. Лидером среди выдач Kia является Rio X-line. «Фактом, повлиявшим на формирование такой картины, является пополнение парка каршеринга. Предпочтения бизнеса пока не менялись: демократичная цена, функциональность, доступность — вот, что главное для наших клиентов в 2020 году», — объясняют в компании «Европлан».

По данным «Европлана», отличительной чертой 2020 года стал рост выдач в лизинг поддержанных легковых авто. По сравнению с 2019 годом он составил более 35%, что объясняется ростом цен.

Отраслевые лидеры не прогнозируют заметных изменений на рынке в 2021 году: тренд на покупку демократичных автомобилей и автомобилей с пробегом сохранится в связи с неопределённостью будущего. Правительство РФ в 2021 году выделит около 12,5 миллиарда рублей на программы льготного лизинга и автокредитов для банков и отраслевых организаций, а сроки действия самих программ продлены до 2023 года. Это поддержит уже сложившиеся на рынке тренды.

Также эксперты ожидают сохранения устойчивого спроса на авто премиум-сегмента. «Они оставались востребованными и в самый трудный период, люди по-прежнему предпочитают вкладывать деньги в дорогие авто. Например, не успела выйти новинка Porshe — Taycan — у нас начались выдачи», — рассказали в «Европлане».

В пятерку лидеров в грузовом сегменте в «Европлане» в 2020 году вошли КАМАЗ, MAN, Mercedes-Benz, DAF, Scania. По сравнению с 2019 годом — из топа вышла марка Volvo. Топ LCV в Европлане: Lada, ГАЗ, УАЗ, Ford, АвтоМаш.

Среди ключевых трендов эксперты лизинговой компании АО «ЛК «Европлан» назвали также рост спроса на электромобили и выход новых форм лизинга, в частности — дальнейшее развитие операционного лизинга.

По материалу РИА НОВОСТИ