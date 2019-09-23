Лизинговая компания «Европлан» предлагает JEEP Cherokee за 26 тыс. рублей в месяц

Сейчас клиентам «Европлана» доступно несколько вариантов оформления в лизинг — без переплат, с минимальным авансом или низким ежемесячным платежом. Если говорить о последнем, то такой платеж составит 26 325 рублей. Можно обратить внимание и на аванс в размере от 5%. В этом случае удорожание будет нулевым*.
Помимо прочего, в «Европлане» всегда можно воспользоваться дополнительным набором услуг. На автомобиль предоставляется гарантия на два года без ограничения пробега и премиальная программа помощи на дорогах PRIVILEGE SERVICE на весь срок службы автомобиля, включая услугу «второй водитель» дважды в год при условии прохождения регулярного ТО у официальных дилеров.
* Ежемесячный платеж от 26 325 руб.: аванс 38% от цены техники, срок лизинга 60 месяцев. Аванс по лизингу 5%: от цены техники, срок лизинга 12 месяцев. Переплата за финансирование 0%: аванс 38% от цены техники, срок лизинга 12 месяцев. Расчеты приведены в рублях для техники JEEP Cherokee с рекомендованной ценой от 2 784 000 руб. и выкупным платежом 3% от цены техники. Условия действительны