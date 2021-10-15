Лизинговая компания Европлан запускает новые акции

Условия акции:
- Участвуют любые новые легковые автомобили и грузовики с типом кузова «пикап»;
- Срок лизинга — от 35 месяцев
- Акция действует до 31.12.2021.
Шиномонтаж по акции осуществляется в сервисных центрах, которые являются партнерами нашей компании, а значит, оказывают качественные услуги. Акция действует во всех регионах присутствия «Европлана».
При этом «Европлан» готов предоставить качественное и комплексное обслуживание автомобиля, включающее в том числе и шинный сервис, даже тем, кто не является нашим клиентом по лизингу. Услуги оказываются по счет-договору, это позволяет сэкономить до 20% от розничной цены таких услуг, а кроме того, значительно сократить затраты времени на поиск подрядчиков и общение с ними.
«Европлан» предлагает программу автопомощи для коммерческого автотранспорта
При оформлении в лизинг коммерческого автотранспорта клиенты компании «Европлан» могут получить пакет автопомощи «Оптимальный». Это комплексная программа поможет быстро справиться с различными непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в дороге или при выполнении работ с использованием автотехники.
Условия акции:
- Участвует новый грузовой и легкий коммерческий транспорт, автобусы, прицепы, полуприцепы, транспорт специального назначения;
- Срок договора лизинга — от 35 месяцев.
В пакет автопомощи «Оптимальный» компании «Европлан» входят следующие услуги: ремонт на месте, эвакуация, заправка автомобиля, замена колес, отключение систем блокировки, вызов такси, поиск эвакуированного автомобиля, консультация специалистов, аварийный и транспортный комиссары.
Пакет автопомощи в рамках акции будет действовать в течение всего срока лизинга.
«Европлан» оплатит регистрацию самоходной техники
Компания «Европлан» при оформлении в лизинг самоходной техники до конца 2021 года предлагает бесплатную регистрацию в Гостехнадзоре.
Участие в акции позволит клиентам «Европлана» сэкономить не только финансовые средства, но, что не менее важно, не тратить свое время на поездки в Гостехнадзор. Наши клиенты получают уже зарегистрированную технику.
Условия акции:
- участвует самоходная техника*;
- срок лизинга — от 47 месяцев;
- во всех регионах присутствия «Европлана».
- После завершения срока лизинга процедуру снятия техники с учёта также проведет компания «Европлан».
* Условия акции распространяются на следующую самоходную технику: неэлектрические складские (вилочные и прочие складские) и нескладские (фронтальные, ковшовые, экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики) автопогрузчики; бульдозеры; каналокопатели и каналоочистители; дорожные катки; передвижные компрессоры; самоходные и башенные краны, трубоукладчики; горнодобывающие и шахтные машины, машины для карьеров; машины для лесозаготовительной и торфяной промышленности, для строительства и содержания асфальтных покрытий дорог (асфальтоукладчики и т.п.), самоходные для коммунального хозяйства и уборки помещений, пожаротушения; прицепы тракторные и вагоны-дома передвижные по ПСМ (как самоходные машины); скреперы и грейдеры; снегоболотоходы, снегоочистители; тракторы; экскаваторы (кроме фронтальных и ковшовых погрузчиков); электропогрузчики, -кары, -штабелеры; машины бурильно-крановые.)
ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®