Лизинговая компания Европлан запускает новые акции

Компания «Европлан» запускает акцию, в рамках которой при оформлении в лизинг автомобиля, клиент получает бесплатный шиномонтаж на весь срок действия договора лизинга .

Условия акции: Участвуют любые новые легковые автомобили и грузовики с типом кузова «пикап»;

Срок лизинга — от 35 месяцев

Акция действует до 31.12.2021.

Шиномонтаж по акции осуществляется в сервисных центрах, которые являются партнерами нашей компании, а значит, оказывают качественные услуги. Акция действует во всех регионах присутствия «Европлана».

При этом «Европлан» готов предоставить качественное и комплексное обслуживание автомобиля, включающее в том числе и шинный сервис, даже тем, кто не является нашим клиентом по лизингу. Услуги оказываются по счет-договору, это позволяет сэкономить до 20% от розничной цены таких услуг, а кроме того, значительно сократить затраты времени на поиск подрядчиков и общение с ними.

«Европлан» предлагает программу автопомощи для коммерческого автотранспорта

При оформлении в лизинг коммерческого автотранспорта клиенты компании «Европлан» могут получить пакет автопомощи «Оптимальный». Это комплексная программа поможет быстро справиться с различными непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в дороге или при выполнении работ с использованием автотехники.

Условия акции: Участвует новый грузовой и легкий коммерческий транспорт , автобусы , прицепы , полуприцепы , транспорт специального назначения;

автобусы прицепы полуприцепы транспорт специального назначения; Срок договора лизинга — от 35 месяцев.

В пакет автопомощи «Оптимальный» компании «Европлан» входят следующие услуги: ремонт на месте, эвакуация, заправка автомобиля, замена колес, отключение систем блокировки, вызов такси, поиск эвакуированного автомобиля, консультация специалистов, аварийный и транспортный комиссары.

Пакет автопомощи в рамках акции будет действовать в течение всего срока лизинга.

«Европлан» оплатит регистрацию самоходной техники

Компания «Европлан» при оформлении в лизинг самоходной техники до конца 2021 года предлагает бесплатную регистрацию в Гостехнадзоре.

Участие в акции позволит клиентам «Европлана» сэкономить не только финансовые средства, но, что не менее важно, не тратить свое время на поездки в Гостехнадзор. Наши клиенты получают уже зарегистрированную технику.

Условия акции: участвует самоходная техника*;

срок лизинга — от 47 месяцев;

во всех регионах присутствия «Европлана».

После завершения срока лизинга процедуру снятия техники с учёта также проведет компания «Европлан».

* Условия акции распространяются на следующую самоходную технику: неэлектрические складские (вилочные и прочие складские) и нескладские (фронтальные, ковшовые, экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики) автопогрузчики; бульдозеры; каналокопатели и каналоочистители; дорожные катки; передвижные компрессоры; самоходные и башенные краны, трубоукладчики; горнодобывающие и шахтные машины, машины для карьеров; машины для лесозаготовительной и торфяной промышленности, для строительства и содержания асфальтных покрытий дорог (асфальтоукладчики и т.п.), самоходные для коммунального хозяйства и уборки помещений, пожаротушения; прицепы тракторные и вагоны-дома передвижные по ПСМ (как самоходные машины); скреперы и грейдеры; снегоболотоходы, снегоочистители; тракторы; экскаваторы (кроме фронтальных и ковшовых погрузчиков); электропогрузчики, -кары, -штабелеры; машины бурильно-крановые.)

ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®