ЛК «Европлан» подводит итоги первого полугодия 2020 по МСФО: объем финансирования клиентов растет

ЛК «Европлан» — многолетний лидер автолизинга в России — подводит итоги первого полугодия 2020 г. по МСФО. Несмотря на все потрясения, с которыми столкнулись авторынок и лизинговая отрасль во втором квартале текущего года, компания нарастила объем заключенных договоров лизинга и завершила период с прибылью. Число клиентов «Европлана» по всей России сегодня превышает 99 тыс.