ЛК «Европлан» подводит итоги первого полугодия 2020 по МСФО: объем финансирования клиентов растет

Согласно финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2020 г.*:
- Лизинговый портфель
на 30.06.2020 г.превысил 71,9 млрд руб.
- Чистая прибыль составила 2,6 млрд руб. (рост на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.)
- Операционный доход по лизинговому сегменту за I полугодие 2020 г. достиг 6 млрд руб. (рост на 20,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.)
- Капитал
на 30.06.2020 г.составил 15,5 млрд руб.
- Рентабельность капитала (RoAE) за I полугодие 2020 г. составила 35,3%
- Рентабельность активов (RoAA) за I полугодие 2020 г. составила 6,5%
* Показатели за I полугодие 2020 г. рассчитаны на основании сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛК «Европлан» и его дочерних организаций.