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ЛК «Европлан» подводит итоги первого полугодия 2020 по МСФО: объем финансирования клиентов растет

ЛК «Европлан» — многолетний лидер автолизинга в России — подводит итоги первого полугодия 2020 г. по МСФО. Несмотря на все потрясения, с которыми столкнулись авторынок и лизинговая отрасль во втором квартале текущего года, компания нарастила объем заключенных договоров лизинга и завершила период с прибылью. Число клиентов «Европлана» по всей России сегодня превышает 99 тыс.

Согласно финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2020 г.*:

  • Лизинговый портфель на 30.06.2020 г. превысил 71,9 млрд руб.
  • Чистая прибыль составила 2,6 млрд руб. (рост на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.)
  • Операционный доход по лизинговому сегменту за I полугодие 2020 г. достиг 6 млрд руб. (рост на 20,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.)
  • Капитал на 30.06.2020 г. составил 15,5 млрд руб.
  • Рентабельность капитала (RoAE) за I полугодие 2020 г. составила 35,3%
  • Рентабельность активов (RoAA) за I полугодие 2020 г. составила 6,5%

* Показатели за I полугодие 2020 г. рассчитаны на основании сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛК «Европлан» и его дочерних организаций.

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