«Локдаун выдержали достойно»: как SMM-агентство 2SKILLS завоевывает рекламный рынок, несмотря на коронавирус

Эпоха интернета диктует свои правила и, конечно, влияет на экономику. Социальные сети уже давно перевернули весь мир и стали мегаперспективными площадками для размещения рекламы. В Барнауле одним из игроков, который успешно работает на этом рынке, является SMM-агентство 2SKILLS. Основатель агентства Оксана Лабеко рассказала altapress.ru о том, как развивается компания, какие цели перед собой ставит и как удается идти в ногу со временем.

— Оксана , агентство 2SKILLS сегодня на слуху в нашем городе. Как давно работает ваша компания и спектр каких услуг она оказывает?

— Существуем мы официально с 1 февраля 2019 года и работаем по узкому направлению SMM, то есть оказываем комплексное продвижение брендов только в социальных сетях.

— Почему вы выбрали именно эту стезю?

— У агентства 2SKILLS два создателя. У нас до этого имелся большой опыт работы в SMM, была база клиентов. В итоге мы ее соединили, набрали команду и теперь успешно работаем.

— Специализация именно на SMM , а не на других услугах интернет-маркетинга , также выбрана не случайно?

— Мы, конечно, делаем для клиентов и видео, и фотопродакшн. Вообще, мы забираем под ключ создание всего контента, копирайтинг и настройку рекламы, но, повторюсь, делаем это исключительно для социальных сетей.

Безусловно, сфера была выбрана не просто так. Мы долго работали маркетологам, затем в SMM и пришли к тому, что видим это направление для себя наиболее перспективным и востребованным.

— У вашей компании есть определенный штат?

— Да, нас 12 человек и все они работают в офисе, не удаленно.

— Кстати , говоря об «удаленке». В этом году эта тема наиболее актуальна ввиду пандемии коронавируса. Как на вас повлияла ситуация с распространением COVID-19?

— Не могу сказать, что эпидемия коронавирусной инфекции как-то колоссально сказалась на нашем бизнесе. Конечно, мы поняли, что малое предпринимательство — это первая сфера, которая пострадает. Соответственно, пострадали и наши клиенты из этой сферы. И это отразилось на рынке рекламы и, как следствие, на нас.

Но в целом большого кризиса у нас не было. Не было ни сокращения штата, ни снижения заработной платы. Поэтому могу сказать, что мы выдержали первый локдаун достойно.

— Ваша клиентура — это в первую очередь Барнаул и Алтайский край , или вы работаете по всей стране?

— На данный момент основной пул наших клиентов осуществляет деятельность в нашем регионе. У нас есть клиенты в Кемерове и Новосибирске, но, как правило, это компании с филиалами из Барнаула.

— Это сознательный выбор , чтобы решать все вопросы на месте?

— Да, это осознанная политика, поскольку на данный момент тот бизнес-процесс, который нами освоен, направлен на местных клиентов. Конечно, в перспективе у нас есть планы выходить на федеральные компании.

— Можете назвать наиболее крупных рекламодателей , с которыми вы сотрудничали?

— К примеру, это «Мария-Ра», «Леруа Мерлен», «Грильница», «Молочная сказка», кинотеатр «Пионер». У нас больше количество успешных кейсов. Если говорить о наших клиентах, с которыми мы сотрудничаем в данный момент, то речь идет о более чем двух десятках компаний.

— Что бы вы назвали в качестве уникального торгового предложения 2SKILLS?

— Я бы назвала наш опыт направленную работу именно в нише SMM. Наша команда — это специалисты, которые знают свое дело, которые постоянно учатся, находятся на волне, делают все с толком.

Кроме того, у нас полностью сформированная команда и поэтому наши специалисты способны закрыть весь спектр стоящих перед нами задач.

— Сама сфера вашей деятельности так или иначе связана с новыми идеями и с молодежью Какой средний возраст ваших сотрудников?

— Думаю, 23−24 года.

— Говоря о соприкосновении молодых креативных людей , которые занимаются маркетингом , и имея в виду , что рекламодатели зачастую — люди из другого поколения , есть ли в данном случае основания для некоего диссонанса в построении рекламных кампаний?

— На самом деле нет. Те клиенты, с которыми мы работаем, они выбирают нас сами. У нас нет прямых продаж и даже нет продажника в команде. Все клиенты на нас выходили самостоятельно и знали наш стиль работы, наше позиционирование.

Они сознательно шли на наши креативные подходы.

— Говоря о трендах в мире интернет-рекламы. Сегодня мы живем в глобализированном мире. Наш город отличается в плане рынка интернет-маркетинга от той же Москвы? Или все выравнялось в интернет-эпоху?

— Отличия, конечно, есть — в целевой аудитории, в подходах, в разном потребительском поведении, в конце концов, в разных товарах и услугах. Но мне кажется, локальные особенности характерны вообще для любого региона и города.

— Относительно ваших планов на будущее. Какие цели и задачи вы себе ставите?

— Конечно, мы бы хотели расширения нашей базы клиентов и роста команды. Нам интересен выход на федеральных клиентов, которые представлены и в других регионах. Кроме того, перспективное направление для нас — участие в тендерах.

— И последний вопрос. В той или иной степени , наверное , любая сфера нуждается в высококвалифицированных кадрах. На вашем рынке сегодня существует проблема кадрового голода?

— Нет не могу сказать, что это проблема. Сейчас эта сфера суперпопулярна среди молодого поколения. Конечно, найти действительного классного и профессионального работника непросто, но так, чтобы нам приходилось 2−3 месяца ждать кого-то на вакансию — такого не было.

Да и нельзя не сказать, что сегодня у нас есть имя и поэтому многие люди хотят работать именно в 2SKILLS.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».