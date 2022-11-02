2 ноября
Промышленность Алтая
﻿
Экономика

Лучше бы завод построили! Какие крупнейшие инвестпроекты реализуются сейчас в Алтайском крае, и куда можно еще вложиться

Бытует расхожее мнение, что в Алтайском крае продолжается тренд на «переделку» заводов в торговые центры. Но это не совсем так и не везде. Используя данные инвестиционной карты Алтайского края, altapress.ru подготовил топ-10 (и еще один) крупных инвестиционных проектов в промышленной сфере Алтайского края.

Промышленная безопасность.
Промышленная безопасность.
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Топ-10 крупных инвестиционных проектов Алтайского края

10 место. Строительство хлебобулочного цеха (Барнаул)

  • Запланированный объем инвестиций — 608 млн рублей
  • Освоено — 26 млн рублей
  • Инвестор — хлебокомбинат «Алтайские закрома»
  • Завершение проекта — 2024 год.

Компания планирует вложить более полумиллиарда рублей в строительство нового производственного цеха, который будет выпускать до 50 тонн хлебобулочных изделий в сутки. По проекту, площадь нового блока составит 1 тыс. кв. м, на которых разместят печи и автоматизированные формовочные линии.

9 место. Реконструкция производственных помещений (Рубцовск)

  • Запланированный объем инвестиций — 789 млн рублей
  • Освоено — 377 млн рублей
  • Инвестор — рубцовский филиал «Алтайвагона»
  • Завершение проекта — 2023 год.

Рубцовский филиал «Алтайвагона» проводит крупную реконструкцию, а также масштабное техническое перевооружение своего сталелитейного цеха. Кроме того, реконструкция и модернизация затронет литейный участок модельного цеха.

АО «Алтайвагон».
АО «Алтайвагон».
Анна Зайкова

8 место. Строительство технопарка на базе фармацевтической компании (Бийск)

  • Запланированный объем инвестиций — 815 млн рублей
  • Освоено — 8 млн рублей
  • Инвестор — «Алтайвитамины»
  • Завершение проекта — 2024 год.

«Алтайвитамины» создают первый в стране технопарк, созданный на базе фармацевтической компании. Новый комплекс разместится в 1,5 км от производственной базы компании, а его площадь составит более 12 тыс. кв. м.

Здесь планируют построить специализированные лаборатории и производственную базу с современным опытно-промышленным оборудованием. Приоритетным направлением будет производство БАДов и упаковки.

На предприятии &quot;Алтайвитамины&quot;.
На предприятии «Алтайвитамины».
Анна Зайкова.

7 место. Модернизация ТГ-6 ТЭЦ-1 (Бийск)

  • Запланированный объем инвестиций — 1 млрд 660 млн рублей
  • Освоено — 32 млн рублей
  • Инвестор — «Бийскэнерго»
  • Завершение проекта — 2025 год.

Турбина № 6 Бийской ТЭЦ — одна из главных составляющих в производстве электроэнергии в городе. При этом свой рабочий ресурс она уже превысила в 1,5 раза. Плановые работы по ремонту уже не помогают в полной мере обеспечить стабильную работу этой системы. По планам, здесь проведут замену основных рабочих узлов турбины — это позволит продлить ее ресурс еще на 220 тыс. часов.

&quot;Алтайский Химпром&quot;
«Алтайский Химпром»
althimprom.ru

6 место. Модернизация производства и создание ряда импортозамещающих химических продуктов для приоритетных отраслей промышленности РФ (Яровое)

  • Запланированный объем инвестиций — 2 млрд 060 млн рублей
  • Освоено — 412 млн рублей
  • Инвестор — «Алтайский Химпром».
  • Завершение проекта — 2023 год.

Несколько лет назад на яровском заводе начались работы по разработке и производству технологий, которые должны существенно увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

Пока что здесь производят различные химические присадки для нефтепродуктов, нейтрализаторы, ингибиторы коррозии, деэмульгаторы, депрессорные присадки, поглотители сероводорода и другое. При этом 95% продукции является импортозамещающей.

5 место. Увеличение мощности «Алтайского бройлера» (Бийск)

  • Запланированный объем инвестиций — 3 млрд 728 млн рублей
  • Освоено — 1 млрд 406 млн рублей
  • Инвестор — группа «Черкизово»
  • Завершение проекта — 2022 год.

Инвестор планирует увеличить мощности алтайской птицефабрики до 116 тыс. тонн мяса в год. Сделать это инвестор хочет за счет строительства новых бройлерных цехов, увеличения мощности линии убоя и увеличения производства комбикормов до 188 тыс. тонн. По планам, это должно создать более 150 новых рабочих мест.

&quot;Эвалар&quot; запустил новый цех лекарственных препаратов
«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

4 место. Завод по производству твердых лекарственных форм (Бийск)

  • Запланированный объем инвестиций — 3 млрд 843 млн рублей
  • Освоено — 2 млрд 781 млн рублей
  • Инвестор — «Эвалар»
  • Завершение проекта — 2023 год.

Строительство этого завода началось еще несколько лет назад из-за расширения мощностей предприятия. Отдельное производство твердых лекарственных форм позволит «Эвалару» нарастить объемы выпуска более чем в полтора раза. Планируется, что на заводе появится 144 новых рабочих места.

3 место. Молочно-товарная ферма (Заринский район)

  • Запланированный объем инвестиций — 6 млрд 463 млн рублей
  • Освоено — 2 млрд 656 млн рублей
  • Инвестор — «Блиновское»
  • Завершение проекта — 2022 год.

Компания, которая входит в группу «Румелко», разработала крупный инвестиционный проект, предполагающий создание животноводческого комплекса по молочному производству на 3 000 голов дойного стада. По планам, это позволит создать около 160 новых рабочих мест.

Бийский сахарный завод.
Бийский сахарный завод.
Анна Зайкова.

2 место. Реконструкция сахарного завода (Бийск)

  • Запланированный объем инвестиций — 6 млрд 600 млн рублей
  • Освоено — 615 млн рублей
  • Инвестор — «Бийский сахар»
  • Завершение проекта — 2028 год.

Алтайский край — единственный регион России за Уралом, где выращивают сахарную свеклу. Поэтому развитие переработки этого корнеплода именно здесь выглядит вполне логичным и обоснованным.

Однако, с точки зрения запуска нового производства, на Бийском сахарном заводе много лет были проблемы. Реализация нового инвестпроекта позволит заводу перерабатывать до 5 000 тонн сахарной свеклы в сутки.

Предприятие &quot;Сибирь-Полиметаллы&quot;.
Предприятие «Сибирь-Полиметаллы».
altairegion22.ru

1 место. Строительство полиметаллических рудников (Змеиногорский район)

  • Запланированный объем инвестиций — 11 млрд 891 млн рублей.
  • Потрачено уже гораздо больше — 15 млрд 152 млн рублей.
  • Инвестор — «Сибирь-Полиметаллы»
  • Завершение проекта — 2022 год.

«Сибирь-Полиметаллы», дочерняя компания «Челябинского цинкового завода» (входит в структуру Уральская горно-металлургической компании), она работает на территории, где находится большое количество уникальных полиметаллических месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца, драгметаллов.

Компания разработала крупнейший в Алтайском крае инвестпроект последних лет, который направлен на освоение месторождений полиметаллических руд, а также строительство и восстановление рудников. Кроме того, проект предполагает строительство обогатительной фабрики.

Бонус

По данным инвестиционного портала Алтайского края, одним из крупнейших инвестпроектов в регионе также является строительство ТЭЦ в поселке Степное Озеро, которое ведет компания «Кучуксульфат». Новая станция должна будет производить не только тепло и электроэнергию для завода, но и обеспечивать этими ресурсами дома местных жителей.

Строительство котельного цеха ТЭЦ.
Строительство котельного цеха ТЭЦ.
ОАО «Кучуксульфат»

Однако, если в общем списке на портале этот проект имеется, то уже на инвестиционной карте официальная информация отсутствует, и объект даже не нанесен на саму карту. Запуск ТЭЦ запланирован на этот год.

145 млрд рублей составит объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае по итогам 2022 года, такою оценку сделал министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов. Это 4−5% больше, чем годом ранее.

Какие самые привлекательные инвестиционные предложения есть в Алтайском крае прямо сейчас

В условиях ухода многих иностранных компаний с российского рынка, освобождаются «места» в разных секторах экономики. Власти, в свою очередь, заинтересованы в привлечении инвестиций и развитии промышленности. С этой целью на инвестиционном портале Алтайского края разместили типовые инвестпредложения. Altapress.ru изучил этот список и выбрал проекты с самой маленькой и большой окупаемостью.

Проекты с самой быстрой окупаемостью инвестиций

1. Цех по производству замороженных котлет

  • Объем инвестиций — 1,4 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 1,9 лет
  • Доходность (IRR) — 19%.

Инвестору предлагают создать цех, который будет производить котлеты, бифштексы, биточки и фрикадельки. Для старта проекта потребуются 20% собственных средств и 80% заемных.

Пельмени.
Пельмени.
Дмитрий Лямзин

2. Производство быстрозамороженных изделий из теста

  • Объем инвестиций — 39,5 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 2,6 лет
  • Доходность (IRR) — 33%.

Суть проекта — в организации производства линии замороженных заготовок для пицц и других хлебобулочных изделий. Цех сможет изготавливать в сутки до 2,5 тонн продукции.

3. Производство эковаты

  • Объем инвестиций — 40,3 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 2,9 лет
  • Доходность (IRR) — 25%.

Эковата — теплоизоляционный материал, который делают из целлюлозы с добавлением антисептика и антипирена. Применяется не только для утепления, но и для звукоизоляции зданий. Выход на планируемую мощность выпуска продукции предполагается в три этапа. На первом этапе — 2536 тонн продукции в год, на втором — 3804 тонны, на третьем — 5072 тонны.

Войлок.
Войлок.
ru.wikipedia.org

4. Организация цеха по производству войлочного полотна

  • Объем инвестиций — 25,1 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 3,4 лет
  • Доходность (IRR) — 23%.

Объем переработки овечьей шерсти в войлок, согласно расчетам, составит 40 тонн в месяц. Инвестору потребуется вложить 20% собственных средств, а 80% составят заемные.

5. Переработка автомобильных шин в резиновую крошку и производство плитки из нее

  • Объем инвестиций — 25,9 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 3,8 лет
  • Доходность (IRR) — 17%.

В проекте предусмотрено строительство производственного здания со складом готовой продукции, административного здания и площадки под сырье. При этом оптимальным размещением производства считается территория в пределах Барнаула или на расстоянии не далее 50 км от него.

Проекты с самой длительной окупаемостью инвестиций

Зерно. Элеватор.
Зерно. Элеватор.
СС0

1. Строительство зернового элеватора

  • Объем инвестиций — 424,8 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 17,1 лет
  • Доходность (IRR) — 10%.

Проект подразумевает строительство элеватора мощностью 50 тыс. тонн единовременного хранения и переработки. Разместить его предполагается в Новоалтайске.

2. Строительство кирпичного завода

  • Объем инвестиций — 1100 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 13,7 лет
  • Доходность (IRR) — 14%.

Проект должен обеспечить потребности алтайского рынка качественным и доступным по цене керамическим кирпичом. Финансовая модель рассчитана на наличие 30% собственных средств и 70% заемных.

3. Организация производства корпусной мебели

  • Объем инвестиций — 501,9 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 12,3 лет
  • Доходность (IRR) — 13%.

Проект должен обеспечить потребность населения края и ближайших регионов качественной корпусной мебелью. При этом предполагается, что фабрика будет использовать местное сырье. Проектная мощность составит 56 340 единиц в год.

Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»

4. Строительство регионального логистического центра

  • Объем инвестиций — 66,5 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 9,9 лет
  • Доходность (IRR) — 10%.

Бизнес-план предусматривает строительство логистического центра площадью 4 тыс. кв. м с холодными и сухими складами. При этом 100% вложенных средств инвестора должны быть не заемными, а собственными.

5. Организация фабрики-музея мороженого на территории Алтайского края

  • Объем инвестиций — 14,5 млн рублей
  • Срок окупаемости с учетом инфляции — 8,6 лет
  • Доходность (IRR) — 13%.

Музей истории мороженого будет состоять из трех компонентов: экспозиции, фабрики и кафе. Инвестору предлагают вложить 50% собственных средств, а 50% - привлечь в качестве заемных. Выход на плановую проектную мощность ожидается через год после всех капитальных вложений.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость