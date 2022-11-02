Лучше бы завод построили! Какие крупнейшие инвестпроекты реализуются сейчас в Алтайском крае, и куда можно еще вложиться

Бытует расхожее мнение, что в Алтайском крае продолжается тренд на «переделку» заводов в торговые центры. Но это не совсем так и не везде. Используя данные инвестиционной карты Алтайского края, altapress.ru подготовил топ-10 (и еще один) крупных инвестиционных проектов в промышленной сфере Алтайского края.

Топ-10 крупных инвестиционных проектов Алтайского края

10 место. Строительство хлебобулочного цеха (Барнаул)

Запланированный объем инвестиций — 608 млн рублей

Освоено — 26 млн рублей

Инвестор — хлебокомбинат «Алтайские закрома»

Завершение проекта — 2024 год.

Компания планирует вложить более полумиллиарда рублей в строительство нового производственного цеха, который будет выпускать до 50 тонн хлебобулочных изделий в сутки. По проекту, площадь нового блока составит 1 тыс. кв. м, на которых разместят печи и автоматизированные формовочные линии.

9 место. Реконструкция производственных помещений (Рубцовск)

Запланированный объем инвестиций — 789 млн рублей

Освоено — 377 млн рублей

Инвестор — рубцовский филиал «Алтайвагона»

Завершение проекта — 2023 год.

Рубцовский филиал «Алтайвагона» проводит крупную реконструкцию, а также масштабное техническое перевооружение своего сталелитейного цеха. Кроме того, реконструкция и модернизация затронет литейный участок модельного цеха.

АО «Алтайвагон». Анна Зайкова

8 место. Строительство технопарка на базе фармацевтической компании (Бийск)

Запланированный объем инвестиций — 815 млн рублей

Освоено — 8 млн рублей

Инвестор — «Алтайвитамины»

Завершение проекта — 2024 год.

«Алтайвитамины» создают первый в стране технопарк, созданный на базе фармацевтической компании. Новый комплекс разместится в 1,5 км от производственной базы компании, а его площадь составит более 12 тыс. кв. м.

Здесь планируют построить специализированные лаборатории и производственную базу с современным опытно-промышленным оборудованием. Приоритетным направлением будет производство БАДов и упаковки.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

7 место. Модернизация ТГ-6 ТЭЦ-1 (Бийск)

Запланированный объем инвестиций — 1 млрд 660 млн рублей

Освоено — 32 млн рублей

Инвестор — «Бийскэнерго»

Завершение проекта — 2025 год.

Турбина № 6 Бийской ТЭЦ — одна из главных составляющих в производстве электроэнергии в городе. При этом свой рабочий ресурс она уже превысила в 1,5 раза. Плановые работы по ремонту уже не помогают в полной мере обеспечить стабильную работу этой системы. По планам, здесь проведут замену основных рабочих узлов турбины — это позволит продлить ее ресурс еще на 220 тыс. часов.

«Алтайский Химпром» althimprom.ru

6 место. Модернизация производства и создание ряда импортозамещающих химических продуктов для приоритетных отраслей промышленности РФ (Яровое)

Запланированный объем инвестиций — 2 млрд 060 млн рублей

Освоено — 412 млн рублей

Инвестор — «Алтайский Химпром».

Завершение проекта — 2023 год.

Несколько лет назад на яровском заводе начались работы по разработке и производству технологий, которые должны существенно увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

Пока что здесь производят различные химические присадки для нефтепродуктов, нейтрализаторы, ингибиторы коррозии, деэмульгаторы, депрессорные присадки, поглотители сероводорода и другое. При этом 95% продукции является импортозамещающей.

5 место. Увеличение мощности «Алтайского бройлера» (Бийск)

Запланированный объем инвестиций — 3 млрд 728 млн рублей

Освоено — 1 млрд 406 млн рублей

Инвестор — группа «Черкизово»

Завершение проекта — 2022 год.

Инвестор планирует увеличить мощности алтайской птицефабрики до 116 тыс. тонн мяса в год. Сделать это инвестор хочет за счет строительства новых бройлерных цехов, увеличения мощности линии убоя и увеличения производства комбикормов до 188 тыс. тонн. По планам, это должно создать более 150 новых рабочих мест.

«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин

4 место. Завод по производству твердых лекарственных форм (Бийск)

Запланированный объем инвестиций — 3 млрд 843 млн рублей

Освоено — 2 млрд 781 млн рублей

Инвестор — «Эвалар»

Завершение проекта — 2023 год.

Строительство этого завода началось еще несколько лет назад из-за расширения мощностей предприятия. Отдельное производство твердых лекарственных форм позволит «Эвалару» нарастить объемы выпуска более чем в полтора раза. Планируется, что на заводе появится 144 новых рабочих места.

3 место. Молочно-товарная ферма (Заринский район)

Запланированный объем инвестиций — 6 млрд 463 млн рублей

Освоено — 2 млрд 656 млн рублей

Инвестор — «Блиновское»

Завершение проекта — 2022 год.

Компания, которая входит в группу «Румелко», разработала крупный инвестиционный проект, предполагающий создание животноводческого комплекса по молочному производству на 3 000 голов дойного стада. По планам, это позволит создать около 160 новых рабочих мест.

Бийский сахарный завод. Анна Зайкова.

2 место. Реконструкция сахарного завода (Бийск)

Запланированный объем инвестиций — 6 млрд 600 млн рублей

Освоено — 615 млн рублей

Инвестор — «Бийский сахар»

Завершение проекта — 2028 год.

Алтайский край — единственный регион России за Уралом, где выращивают сахарную свеклу. Поэтому развитие переработки этого корнеплода именно здесь выглядит вполне логичным и обоснованным.

Однако, с точки зрения запуска нового производства, на Бийском сахарном заводе много лет были проблемы. Реализация нового инвестпроекта позволит заводу перерабатывать до 5 000 тонн сахарной свеклы в сутки.

Предприятие «Сибирь-Полиметаллы». altairegion22.ru

1 место. Строительство полиметаллических рудников (Змеиногорский район)

Запланированный объем инвестиций — 11 млрд 891 млн рублей.

Потрачено уже гораздо больше — 15 млрд 152 млн рублей.

Инвестор — «Сибирь-Полиметаллы»

Завершение проекта — 2022 год.

«Сибирь-Полиметаллы», дочерняя компания «Челябинского цинкового завода» (входит в структуру Уральская горно-металлургической компании), она работает на территории, где находится большое количество уникальных полиметаллических месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца, драгметаллов.

Компания разработала крупнейший в Алтайском крае инвестпроект последних лет, который направлен на освоение месторождений полиметаллических руд, а также строительство и восстановление рудников. Кроме того, проект предполагает строительство обогатительной фабрики.

Бонус

По данным инвестиционного портала Алтайского края, одним из крупнейших инвестпроектов в регионе также является строительство ТЭЦ в поселке Степное Озеро, которое ведет компания «Кучуксульфат». Новая станция должна будет производить не только тепло и электроэнергию для завода, но и обеспечивать этими ресурсами дома местных жителей.

Строительство котельного цеха ТЭЦ. ОАО «Кучуксульфат»

Однако, если в общем списке на портале этот проект имеется, то уже на инвестиционной карте официальная информация отсутствует, и объект даже не нанесен на саму карту. Запуск ТЭЦ запланирован на этот год.

145 млрд рублей составит объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае по итогам 2022 года, такою оценку сделал министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов. Это 4−5% больше, чем годом ранее.

Какие самые привлекательные инвестиционные предложения есть в Алтайском крае прямо сейчас

В условиях ухода многих иностранных компаний с российского рынка, освобождаются «места» в разных секторах экономики. Власти, в свою очередь, заинтересованы в привлечении инвестиций и развитии промышленности. С этой целью на инвестиционном портале Алтайского края разместили типовые инвестпредложения. Altapress.ru изучил этот список и выбрал проекты с самой маленькой и большой окупаемостью.

Проекты с самой быстрой окупаемостью инвестиций

1. Цех по производству замороженных котлет

Объем инвестиций — 1,4 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 1,9 лет

Доходность ( IRR) — 19%.

Инвестору предлагают создать цех, который будет производить котлеты, бифштексы, биточки и фрикадельки. Для старта проекта потребуются 20% собственных средств и 80% заемных.

Пельмени. Дмитрий Лямзин

2. Производство быстрозамороженных изделий из теста

Объем инвестиций — 39,5 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 2,6 лет

Доходность ( IRR) — 33%.

Суть проекта — в организации производства линии замороженных заготовок для пицц и других хлебобулочных изделий. Цех сможет изготавливать в сутки до 2,5 тонн продукции.

3. Производство эковаты

Объем инвестиций — 40,3 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 2,9 лет

Доходность ( IRR) — 25%.

Эковата — теплоизоляционный материал, который делают из целлюлозы с добавлением антисептика и антипирена. Применяется не только для утепления, но и для звукоизоляции зданий. Выход на планируемую мощность выпуска продукции предполагается в три этапа. На первом этапе — 2536 тонн продукции в год, на втором — 3804 тонны, на третьем — 5072 тонны.

Войлок. ru.wikipedia.org

4. Организация цеха по производству войлочного полотна

Объем инвестиций — 25,1 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 3,4 лет

Доходность ( IRR) — 23%.

Объем переработки овечьей шерсти в войлок, согласно расчетам, составит 40 тонн в месяц. Инвестору потребуется вложить 20% собственных средств, а 80% составят заемные.

5. Переработка автомобильных шин в резиновую крошку и производство плитки из нее

Объем инвестиций — 25,9 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 3,8 лет

Доходность ( IRR) — 17%.

В проекте предусмотрено строительство производственного здания со складом готовой продукции, административного здания и площадки под сырье. При этом оптимальным размещением производства считается территория в пределах Барнаула или на расстоянии не далее 50 км от него.

Проекты с самой длительной окупаемостью инвестиций

Зерно. Элеватор. СС0

1. Строительство зернового элеватора

Объем инвестиций — 424,8 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 17,1 лет

Доходность ( IRR) — 10%.

Проект подразумевает строительство элеватора мощностью 50 тыс. тонн единовременного хранения и переработки. Разместить его предполагается в Новоалтайске.

2. Строительство кирпичного завода

Объем инвестиций — 1100 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 13,7 лет

Доходность ( IRR) — 14%.

Проект должен обеспечить потребности алтайского рынка качественным и доступным по цене керамическим кирпичом. Финансовая модель рассчитана на наличие 30% собственных средств и 70% заемных.

3. Организация производства корпусной мебели

Объем инвестиций — 501,9 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 12,3 лет

Доходность ( IRR) — 13%.

Проект должен обеспечить потребность населения края и ближайших регионов качественной корпусной мебелью. При этом предполагается, что фабрика будет использовать местное сырье. Проектная мощность составит 56 340 единиц в год.

Корпусная мебель. ООО «ТиАС»

4. Строительство регионального логистического центра

Объем инвестиций — 66,5 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 9,9 лет

Доходность ( IRR) — 10%.

Бизнес-план предусматривает строительство логистического центра площадью 4 тыс. кв. м с холодными и сухими складами. При этом 100% вложенных средств инвестора должны быть не заемными, а собственными.

5. Организация фабрики-музея мороженого на территории Алтайского края

Объем инвестиций — 14,5 млн рублей

Срок окупаемости с учетом инфляции — 8,6 лет

Доходность ( IRR) — 13%.

Музей истории мороженого будет состоять из трех компонентов: экспозиции, фабрики и кафе. Инвестору предлагают вложить 50% собственных средств, а 50% - привлечь в качестве заемных. Выход на плановую проектную мощность ожидается через год после всех капитальных вложений.