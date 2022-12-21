Лучшие идеи, как заработать на пластике

Актуальные планы пластиковых стартапов

Давайте рассмотрим варианты для пластикового бизнеса в России, которые могут принести вам прибыль.

Производство пластиковых ведер

Изготовление пластиковых ведер — востребованный бизнес. По сути, это масштабный инвестиционный бизнес, для начала которого требуется большой участок земли. Вы также должны купить машины для литья под давлением. В качестве более экономной альтернативы вы можете заказать производство ваших изделий на заводе, который находится на территории России. Пластиковые ведра должны быть доступны в различных размерах и цветах. Также вы можете изготавливать ковши в соответствии с дизайном, который вы считаете подходящим в соответствии с требованиями клиентов. Торговля пластиковыми ведрами и ковшами — одна из самых прибыльных идей.

Производство труб из ПВХ

Вы можете начать производство труб из ПВХ в малых и средних масштабах. Такие трубы используются в ирригационной, строительной и электротехнической промышленности. Использовать трубы ПВХ можно как для бытового, так и для промышленного использования. Все вышеперечисленные варианты изделий изготавливаются с помощью литья пластика под давлением.

Производство банок для корма домашних животных

Банки для корма домашних животных или производство пластиковых бутылок — очень привлекательный бизнес, который дает вам возможность прибыльного заработка в полимерной отрасли. Поскольку эти изделия являются упаковкой для продуктов питания, спрос на них никогда не уменьшится. Если вы производите безопасные, легкие и чистые пластиковые банки, ваш бизнес будет процветать.

Производство прозрачных пластиковых бутылок

В мире существует большой спрос на пластиковые бутылки. Это связано с растущим спросом на разного рода напитки, включая обычную воду. Таким образом, среди всей пластиковой продукции максимальная продажа приходится именно на эти изделия. Пластиковые бутылки помогают упаковывать соленья, газированные напитки, продукты питания и т. д. Таким образом, вы можете выйти на национальный и международный рынок, производя пластиковые бутылки для различных сфер и продавая их напрямую.

Производство изоляционной ленты из ПВХ

Вы можете начать бизнес по производству изоляционных лент из ПВХ. Чтобы начать бизнес по производству ПВХ-лент, вы можете открыть завод, либо заказать изделие у производителей и создать магазин, чтобы продавать фирменную продукцию.