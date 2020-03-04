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Экономика

Лучшие врачи Омской области будут получать по 600 тыс. рублей

В Омской области лучшие врачи будут получать из областного бюджета крупные ежегодные премии, пишет Om1.ru.

Болезнь. Врач. Анализы
Болезнь. Врач. Анализы
СС0

Соответствующий указ подписал губернатор Омской области Александр Бурков. По его распоряжению, минфин области будет закладывать эти деньги в бюджет ведомства ежегодно.

Размер главной премии составит 600 тыс. рублей. Деньги будут выдаваться лучшему врачу области, которого определит конкурсная комиссия минздрава по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса врачей.

Единовременные выплаты конкурсантам составят 150 тыс. рублей за первое место и по 50 тыс. рублей — за второе.

При этом денежное вознаграждение полагается по каждой номинации конкурса.

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