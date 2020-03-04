Лучшие врачи Омской области будут получать по 600 тыс. рублей

Соответствующий указ подписал губернатор Омской области Александр Бурков. По его распоряжению, минфин области будет закладывать эти деньги в бюджет ведомства ежегодно.
Размер главной премии составит 600 тыс. рублей. Деньги будут выдаваться лучшему врачу области, которого определит конкурсная комиссия минздрава по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса врачей.
Единовременные выплаты конкурсантам составят 150 тыс. рублей за первое место и по 50 тыс. рублей — за второе.
При этом денежное вознаграждение полагается по каждой номинации конкурса.