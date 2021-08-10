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Экономика

Лукашенко попросил у Москвы новый кредит

Белоруссия обратилась к РФ с просьбой о новом кредите для борьбы с пандемией.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

Президент республики Александр Лукашенко заверил, что «был бы исключительно благодарен», если бы «россияне помогли дополнительно через Евразийский банк». Он пояснил, что Минску нужен новый кредит после отказа МВФ выделить средства.

«МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши „беглые“ подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID-19 мы уже потратили на лечение людей», — заявил Лукашенко.

В апреле 2020 года Минск запросил у МВФ кредит на $940 млн, однако отказался выполнять условия МВФ, не касающиеся финансовой части соглашения, пишет «Росбалт».

В прошлом году Лукашенко попросил у Кремля выделить кредит в размере $1,5 млрд через Евразийский фонд стабилизации и развития.

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