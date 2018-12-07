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Экономика
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Лукашенко поспорил с Путиным о цене на газ и извинился за это

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поспорил с российским лидером Владимиром Путиным о цене на газ. Это произошло на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей.
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей.
kremlin.ru

Лукашенко сказал, что для белорусских потребителей газа топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для российских в соседней Смоленской области — $70.

Путин ответил, что Россия продает Белоруссии газ по цене ниже рыночной. В противном случае за тот же объем белорусы платили бы под $200. Российский президент добавил, что Германия платит по $250. Преимущество Белоруссии в том, что она состоит в Евразийском экономическом союзе, добавил Путин.

Александр Лукашенко ему возразил и заявил, что у Путина неправильные расчеты, и Белоруссия имеет худшие условия, чем Германия. «Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая», — сказал Лукашенко. Владимир Путин в ответ предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.

Позже Лукашенко рассказал журналистам, что извинился перед Путиным за эту дискуссию. «Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого», — передает его слова Lenta.ru.

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