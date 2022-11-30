«Лукавить смысла нет»: алтайская налоговая раскрыла секрет роста денежных поступлений

В 2022 году общая сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет, выросла в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом и составила 839 млн рублей. По словам главы управления, большое влияние на рост поступлений оказали инфляционные процессы.

Алексей Легостаев,

руководитель УФНС России по Алтайскому краю:

Ну, лукавить, наверное, смысла нет. Если жилье стоило, скажем, 8 млн, то за этот год оно явно перевалило планку в 10 млн — вот вам, пожалуйста, на 40% увеличилось количество деклараций с доходами от 10 до 100 млн.

Он добавил, что в текущем году многие избавлялись от ценных бумаг и продавали бизнес. Эти сделки также проходили по категории продажи имущества.

В 2022 году в Алтайском крае удвоилось число миллиардеров — с шести до 12. В одной декларации был указан доход, превышающий 10 млрд рублей. Ранее такого в регионе не было.