30 ноября
﻿
Экономика

«Лукавить смысла нет»: алтайская налоговая раскрыла секрет роста денежных поступлений

Глава УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев рассказал, за счет чего увеличились налоговые поступления.

Алексей Легостаев.
Алексей Легостаев.
Максим Стрелковский.

В 2022 году общая сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет, выросла в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом и составила 839 млн рублей. По словам главы управления, большое влияние на рост поступлений оказали инфляционные процессы.

Алексей Легостаев,
руководитель УФНС России по Алтайскому краю:

Ну, лукавить, наверное, смысла нет. Если жилье стоило, скажем, 8 млн, то за этот год оно явно перевалило планку в 10 млн — вот вам, пожалуйста, на 40% увеличилось количество деклараций с доходами от 10 до 100 млн.

Он добавил, что в текущем году многие избавлялись от ценных бумаг и продавали бизнес. Эти сделки также проходили по категории продажи имущества.

В 2022 году в Алтайском крае удвоилось число миллиардеров — с шести до 12. В одной декларации был указан доход, превышающий 10 млрд рублей. Ранее такого в регионе не было.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость