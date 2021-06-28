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Экономика

Любителей кальяна и сигарет в России вновь ждут плохие новости

В России с 1 июля подорожают табачные изделия. Теперь пачка самых дешевых сигарет будет стоить 107,78 рубля. Из магазинов уберут немаркированный кальянный табак и сигары в рамках борьбы с нелегальной продукцией.

Сигарета.
Сигарета.
СС0.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал, что каждый год из-за нелегального табака на рынке бюджет теряет около 100 млрд рублей.

«Проблема в том, что нелегальный табак поступает из ближнего зарубежья, из стран, которые входят в ЕврАзЭС, и основная страна-поставщик, через которую продукция проходит и к нам заходит, — это Белоруссия. Это более 50%, и здесь одной маркировкой вопрос не решишь», — приводит газета слова замминистра.

По данным «Российской газеты», минимальную цену сигарет рассчитали на основе самой низкой ставки акциза за тысячу штук, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

Так как акцизы на табак в этом году выросли на 20%, то пачка сигарет в среднем подорожает на 20 рублей. «РГ» написала, что в стране продолжат усиливать законодательные, контрольно-надзорные и правоохранительные меры в торговле табаком.

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