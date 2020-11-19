«Люди сильно обеднели»: как в кризисных условиях фермерские «малыши» на Алтае находят своих покупателей

Небольшая семейная сыроварня Кокориных, которая в расцвет импортозамещения первой заявила о себе, в 2020 году чуть не прекратила свое существование. С закрытием на карантин Белокурихи и приостановкой турпотока на Алтай основной канал продаж иссяк. Спас бизнес Instagram, через который сельские сыровары начали искать покупателей. И ведь получилось. О том, как выживают крафтовые производства, почему открывают и закрывают магазины и боятся сетевиков как чумы, читайте в материале altapress.ru.

Instagram

Свою страничку в популярной соцсети Кокорины завели еще в 2018 году на волне всеобщей моды. Пополняли ее от случая к случаю, чтоб совсем не зачахла, особой выгоды не ждали. Да и зачем, когда покупатель сам, как говорится, идет в руки.

Сыры из Солоновки Смоленского района отправлялись в соседнюю зажиточную Белокуриху, а дальше расходились по туристическим лавкам и санаториям, где их сметали только так. Бывали моменты, когда продукции даже не хватало.

Хозяйство Кокориных готова увеличить производство сыров в два раза. Олег Богданов

Но, как гром среди ясного неба, возникла пандемия. Город-курорт буквально за неделю опустел, магазины закрылись. Огромные санатории, в которых отдыхали и тратили свои денежки тысячи туристов, осиротели.

В этот непростой момент остановить производство оказалось невозможно: часть продукции уже была на созревании с прицелом на предстоящий высокий сезон.

Не выкидывать же ее на улицу, призадумались Кокорины. Решение пришло само собой: в Instagram они кинули клич о доставке продукции в Бийск и Барнаул. Первую пробную партию в июле развезли бесплатно.

Хозяйство Кокориных готова увеличить производство сыров в два раза. Олег Богданов Хозяйство Кокориных готова увеличить производство сыров в два раза. Олег Богданов Хозяйство Кокориных готова увеличить производство сыров в два раза. Олег Богданов Хозяйство Кокориных готова увеличить производство сыров в два раза. Олег Богданов

Совладелица сыроварни Алла Роенко вспоминает тот опыт с содроганием сердца, но все оказалось совсем не страшно. Плюсом стал прямой контакт с покупателями и возможность получить от них обратную связь.

Алла Роенко,

совладелица сыроварни «Солоновкино»:

Раньше к нам на базу приезжали туристы и жаловались, что купить наши сыры в другом месте, кроме Белокурихи, они не могут. Теперь есть доставка, люди звонят и благодарят.

Сейчас система заказов через Instagram у «Солоновкино» только ширится. В списке городов, куда едут сыры Кокориных, уже есть Томск, Новосибирск и Красноярск.

Хозяйство Кокориных готова увеличить производство сыров в два раза. Олег Богданов

Отправка происходит из Бийска транспортной компанией. Один день — и продукция, упакованная в вакуум, уже у покупателя.

Свою страницу Кокорины активно развивают, ежедневно фотографируют производство и процесс приготовления сыров.

Помощник, без которого жизнь в соцсетях у фермеров давно бы зачахла, все выставляет. Количество подписчиков «Солоновкино» в Instagram перевалило за 3 тыс.

Ширится, если можно так сказать, и торговая кооперация: Кокорины привлекли на свою страницу производителей меда и травяных чаев и теперь вместе формируют доставку.

Алла Роенко не исключает, что, если все пойдет удачно, со временем спонтанная затея превратится во что-то более масштабное.

Интернет-магазины

На заре импортозамещения, когда в 2014 году о российских сырах, которые вдруг оказались не хуже европейских, трубили из всех утюгов, Кокорины были первопроходцами интернет-торговли.

Их сыры зашли на кемеровскую сетевую платформу «Калина-малина» и на местную «Еда рядом». Но с годами сотрудничество потихоньку сникло.

Хозяйство Кокориных готова увеличить производство сыров в два раза. Олег Богданов

Сырный ассортимент «Еды рядом» совсем обеднел. Кемеровчане сосредоточились на фермерах из своего региона, которые все-таки ближе и роднее.

С «Калиной-малиной» Кокорины по-прежнему работают, но объемы продаж там совсем небольшие.

Антон Жданов, создатель «Логовской сыроварни» в Первомайском районе, полагает, что до полноценного формата доставки продуктов домой и в офис Алтайский край пока не дорос.

Антон Жданов , создатель «Логовской сыроварни» Дмитрий Лямзин

В отличие от жителей мегаполисов, бережливых до времени, наши люди готовы, не считая часы, совершать покупки самостоятельно.

При этом бизнесмен не исключает, что подобный вариант торговли со временем все же возьмет свое.

Привить любовь к онлайн-шопингу, по мнению Жданова, могут крупные федеральные игроки, такие как «Сбермаркет», не жалеющий средств на свое продвижение.

Новый сервис доставки СберМаркет.

Сама «Логовская сыроварня» с 2019 года сотрудничает с новосибирским интернет-магазином «Пять пакетов».

Собственные магазины

Барнаульский предприниматель Дмитрий Халявкин уже не первый год в мясном бизнесе. Сначала вместе с партнером развивал производство «Народный продукт» в Залесовском районе, в 2019 году отправился в самостоятельное плавание, открыв цех в Барнауле.

Несколько лет Дмитрий выстраивал сеть собственных фермерских магазинов. Один из них располагался на улице Попова в Барнауле, рядом с быстрорастущим микрорайоном, другой — на первом этаже «сталинки» около площади Октября.

Места вроде козырные, но не получилось.

Последнюю точку предприниматель закрыл полгода назад. В начале пандемии, когда потребитель начал считать в кармане каждую копеечку, поток клиентов снизился, как и средний чек.

Тянуть дальше торговый бизнес было сложно. По словам Дмитрия Халявкина, чтобы открыть свой магазин, нужно от 300 тыс. рублей, а дальше как получится.

Основными статьями расходов станут аренда, зарплата продавцам и покупка нового оборудования. Если экономить и брать его с рук, можно легко наткнуться на неликвид, который придется ремонтировать.

«Фермерская лавка» Анна Зайкова

Но главное, уверен Дмитрий, нужен стабильный поток клиентов, на который в непростые времена сложно рассчитывать.

«Люди сильно обеднели», — констатирует предприниматель.

Об этом, кстати, говорит и Алла Роенко. По ее словам, если раньше средний чек покупки их сыров составлял около 1 тыс. рублей, то теперь он снизился до 600 рублей.

Сейчас о собственных магазинах Дмитрий Халявкин не помышляет, торгует в основном через несетевую розницу. Всего таких партнеров у него около 80 в Барнауле и близлежащих районах, где хорошо идут полуфабрикаты и маринованные шашлыки.

«Фермерская лавка» Анна Зайкова

Но бизнес у торговых «малышей» по разным причинам тоже идет не очень. По словам бизнесмена, около половины торговых точек, с которыми он сотрудничает, испытывают трудности.

Есть свой магазин у «Сыроварни Кураповых», но это скорее исключение из общего правила. Торговый павильон бизнесмены открыли в самом центре села Ая, куда не зарастает туристическая тропа.

Магазин семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин.

Елена Курапова заверяет: даже когда турпоток из-за пандемии был перекрыт, покупатели все равно приходили.

В следующем году торговлю решено расширить: еще один магазин бойкая предпринимательница хочет открыть в соседнем селе Катунь, где много баз отдыха, второй — на собственной молочной ферме.

Здесь же у нее будет просторный дегустационный зал с живописным видом на горы.

В хозяйстве семьи Кураповых. Алтайская нива , http://www.alt-niva.ru/

Фермерские рынки

Елена Курапова в торговле, можно сказать, человек бывалый. Обжигалась. Весной ей пришлось пожертвовать двумя сырными отделами в Барнауле.

Пандемия до минимума снизила поток клиентов, а затраты на содержание точек при этом не уменьшились. Только за аренду на «Старом базаре» приходилось отдавать по 40 тыс. рублей в месяц.

Сейчас свои сыры в Барнаул Елена еженедельно возит сама. Доставку формирует, как и все, через Instagram. Если все наладится и коронавирус отступит, хотя бы одну точку на рынке она планирует вернуть.

Сыры. Дмитрий Лямзин. Сыры. Дмитрий Лямзин. Сыры. Дмитрий Лямзин. Сыры. Дмитрий Лямзин.

К формату фермерских рынков предпринимательница относится положительно — в отличие от торговых сетей, на эмоциях называя их чуть ли не убийцами продуктов.

«Я считаю, фермер, который пошел в торговую сеть, просто загубил свою работу. Вы видели, как магазины относятся к продукту? А мы ведь его, как родное дитя, холим и лелеем», — утверждает женщина.

У «Логовской сыроварни» на этот счет, видимо, другое мнение. С 2018 года она сотрудничает с «Марией-Ра», поставляя в магазины нового формата сети свои сыры. В 2020-м начала переговоры с «Ашаном».

Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин

По словам Антона Жданова, около 60−70% реализации предприятие ведет именно через сетевую розницу.

Но завод прощупывает и другую перспективу: в конце 2019 года сыроварня открыла свой первый отдел на фермерском рынке в Барнауле, сейчас их уже четыре. В общем на эти отделы уже приходится около 25% продаж.

И останавливаться на этом сыроварня не собирается. Ей в каком-то смысле повезло: есть определенный запас прочности в виде собственного сельскохозяйственного бизнеса и, как поговаривают, лобби одного крупного переработчика.

Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин

Так или иначе, над продвижением «Логовская сыроварня» работает грамотно.

В скором времени будет сделан еще один важный шаг — в центре Барнаула предприятие запускает новый полноценный магазин, в котором появится и собственная продукция, и сторонних поставщиков.

«Все эксклюзивное», — заверяет Антон Жданов.

Открытие запланировано на декабрь.