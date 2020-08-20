«Люди совсем обнаглели». Почему в алтайском сельском хозяйстве обостряется проблема с кадрами

Официальная статистика фиксирует тревожную тенденцию на рынке труда Алтайского края. Армия безработных выросла, причем половина из них прибавилась с марта 2020 года. Что скрывать, многие стали жертвами ковидных сокращений. Но есть у этой истории и другая сторона: увеличение социальных выплат, в том числе и на детей, подстегнуло волну увольнений по собственному желанию и отток людей из реального сектора экономики. Сильнее всего от этого страдает сфера АПК, которой теперь за рабочие руки приходится конкурировать с государством.

О чем говорят работодатели

В советское время «Панкрушихинский агропромснаб» был большой снабженческой организацией, через которую проходили тысячи тонн грузов. Сергей Топчиев, ныне возглавляющий предприятие, вспоминает: в 80-е годы с рабочими руками было совсем тяжко. Люди из села бежали в поисках лучшей доли, даже на нормальные деньги ответственного работника было не найти днем с огнем.

«Сейчас примерно то же самое», — признается директор.

«Панкрушихинский агропромснаб» теперь одно из ведущих аграрных предприятий северо-западной части края. Нынешняя засуха поля практически не тронула, урожаи должны быть хорошие. Напряженная уборочная — на носу.

Сергей Топчиев,

директор сельхозпредприятия «Панкрушихинский агропромснаб»:

Я своим мужикам сказал: «Ребята, в уборочную будете получать по 100 тыс. рублей, только давайте нормально работать». Думаю, что они меня услышали. Условия хорошие, техника новая — трудись.

Несмотря на такие возможности, перед горячим сезоном у агроснаба были потери — ушли сразу три работника. Уволились по собственному желанию и благополучно отправились на биржу труда. Директор, мягко говоря, был в шоке.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

«Это уже не первый случай. Некоторые даже просят, чтоб их сократили, — тогда можно еще компенсацию с нас получить. Если честно, люди совсем обнаглели. Позиция у таких одна — лишь бы не работать», — рассказывает он.

В хозяйстве Евгения Долгова из Ребрихинского района с такими проблемами, к счастью, не сталкивались. Несмотря на то что фермер специализируется только на растениеводстве, занятость у него круглогодичная, зарплата стабильная, коллектив сформирован. Но Евгений добавляет: в районе были истории, когда производства закрывались из-за нехватки кадров.

«Один из местных фермеров решил заниматься молочным животноводством. Купил ферму, коров, но не подумал, что с людьми могут быть проблемы. Ситуация сложилась аховая: два-три дня поработал человек — пропал. И так постоянно. Помучился мой знакомый пару лет и прикрыл лавочку», — рассказал Долгов.

Свой успешный бизнес в животноводстве Владимир Никифоров из Петропавловского района развивает уже не одно десятилетие. В ассоциации крестьянских хозяйств «Ануйское» самое многочисленное дойное стало в крае, три собственных маслосырзавода. Работы хоть отбавляй.

Владимир Никифоров , директор АКХ «Ануйское». Олег Богданов

Никифоров — мужик справедливый. В районе у его работников самая высокая зарплата. Хорошо трудишься — можешь рассчитывать на премию и другие бонусы. Несколько лет назад хозяйство начало помогать своим сотрудникам с жильем.

Но в этом году все изменилось. «Приходит ко мне работница и говорит: „Увольняюсь“. Спрашиваю, что случилось. Ответ: „Хочу отдохнуть“. Я не понимаю, как будто нет отпусков! Отдыхай месяц и возвращайся. Нет, уходит насовсем», — недоумевает директор АКХ.

Коровы ассоциации крестьянских хозяйств «Ануйское». Олег Богданов

По его словам, доярки в хозяйстве получают по 30−40 тыс. рублей в месяц. Но так как семьи часто многодетные, на бирже труда безработной женщине назначают максимальные выплаты.

Плюс по ковидным постановлениям прилетают деньги от государства. Так, нигде не работая, можно получать больше, чем на ферме. Красота!

Что происходит в крае

В управлении по труду и занятости населения Алтайского края не скрывают текущую ситуацию.

На 1 августа официальный уровень безработицы составил 3,1%. Это более чем вдвое превышает показатели начала марта 2020-го, тогда он был 1,5%. На учете в краевой службе занятости стоит 34,8 тыс. человек, год назад их было 15,9 тыс.

В сельском хозяйстве, которое ковидные проблемы фактически не затронули, число безработных тоже выросло — с 2,7 тыс. человек (на 1 июля 2019 года) до 3,1 тыс. в августе 2020-го.

На молочной ферме. Олег Богданов

Растет и доля тех, кто увольняется по собственному желанию: в период с января по июнь 2020 года таких стало на 8% больше.

Надежда Капура,

начальник регионального управления по труду и занятости населения:

В большей степени это связано с тем, что размер социальных выплат безработным гражданам, осуществляемых в текущем году в рамках федеральных мер поддержки, в совокупности с доплатой на несовершеннолетних детей складывается выше, чем уровень заработной платы в некоторых видах деятельности организаций сельского хозяйства.

Какие есть точки зрения

Стоит или нет государству увеличивать пособия по безработице — вопрос крайне острый. Федеральные и региональные эксперты переломали на нем уже немало копий.

В конце июля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила: выплаты оставшимся без работы должны составлять прожиточный минимум в регионе — это нижняя планка, верхняя — средняя заработная плата по субъекту. Для Алтайского края это примерно 10,6 тыс. и 29,9 тыс. рублей соответственно.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Есть те, кто ныне существующие выплаты считает слишком высокими, а их дальнейшую индексацию — прямым посылом не работать.

На прошлой неделе разразился громкий скандал с участием заместителя директора Центра занятости Нефтекамска (Республика Башкирия). Во время прямого эфира в социальных сетях женщина открыто выразила свою позицию по поводу выплат.

«Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», — заявила чиновница.

После этого на нее спустили всех собак.

Что будет дальше

То, что в вопросах занятости явно есть разбалансированность, считают и в Алтайском крае. Сельхозпроизводители, которым не хватает агрономов, ветеринарных врачей, животноводов, операторов машинного доения, трактористов, водителей, уверены: помогать людям, попавшим в тяжелую ситуацию, надо, но не стоит при этом плодить тунеядство.

Сергей Топчиев,

директор сельхозпредприятия «Панкрушихинский агропромснаб»:

Ко мне регулярно приходят люди с биржи труда. Только единицы спрашивают, есть ли работа. Всем остальным главное — чтоб я бумагу подписал, что ничего не подошло. Честный труд им не интересен.

Безработица в районах Алтайского края. altapres.ru Безработица в районах Алтайского края. altapres.ru Безработица в районах Алтайского края. altapres.ru

То, что центр занятости — это место, где ищут работу, а не «доят» государство, считает и директор «Сельхозпредприятия им. Титова Г. С.» Александр Траутвейн. Он с теми, кто не хочет нормально работать, поступает так: делает заявку на биржу, оттуда обратно присылают уволившегося. После трех предложений о работе ему отказывают в пособии. Жестко, но, наверное, справедливо.

Что будет с пособиями по безработице дальше, непонятно. Независимым профсоюзам, которые предложили государству серьезно увеличить выплаты, в правительстве ненавязчиво намекнули, что вряд ли это произойдет.

В некоторых регионах и без того возникают проблемы, так как денег, заложенных на 2020 год, на всех безработных не хватает. Есть сомнения, что вновь повторятся и 10-тысячные выплаты на детей до 16 лет. Это значит, что поток средств от государства может сократиться.

В АКХ «Ануйское». Олег Богданов

Владимир Никифоров из АКХ «Ануйское» рассказал, что тех, кто этим летом уволился и ушел на биржу труда, он обратно уже не возьмет.