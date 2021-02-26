Мафиози стали помогать малому и среднему бизнесу на фоне пандемии

Криминальные круги не руководствуются милосердием. Мафия пытается поставить получателей своих «пособий» под контроль и в дальнейшем использовать их для отмывания средств.
Преступники после оказания помощи возвращаются к своим традиционным методам общения с бизнесменами, например, запугиванию, говорится в докладе Следственного директората по борьбе с мафией (DIA).
В материалах DIA отмечается — мафия понесла серьезные убытки из-за локдауна. Преступникам теперь трудно сбывать краденое, нарушились логистические цепочки поставок контрафактной продукции, стало сложнее грабить людей на улицах, пишет News.ru. Из-за этого группировкам приходится искать новые источники дохода.