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Экономика

Мафиози стали помогать малому и среднему бизнесу на фоне пандемии

Организованные преступные группировки в Италии начали оказывать денежную помощь представителям малого и среднего бизнеса на фоне масштабного экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, пишет VTimes.

Кадр из кинофильма "Мафия" (Италия).
Кадр из кинофильма "Мафия" (Италия).
ССО.

Криминальные круги не руководствуются милосердием. Мафия пытается поставить получателей своих «пособий» под контроль и в дальнейшем использовать их для отмывания средств.

Преступники после оказания помощи возвращаются к своим традиционным методам общения с бизнесменами, например, запугиванию, говорится в докладе Следственного директората по борьбе с мафией (DIA).

В материалах DIA отмечается — мафия понесла серьезные убытки из-за локдауна. Преступникам теперь трудно сбывать краденое, нарушились логистические цепочки поставок контрафактной продукции, стало сложнее грабить людей на улицах, пишет News.ru. Из-за этого группировкам приходится искать новые источники дохода.

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