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Экономика

Магазины могут обязать покупать стеклотару у россиян

В России может снова войти в практику сдача бутылок в магазин. Ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России», пишут «Известия».

Бутылки
Бутылки
СС0

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития поручил проработать.

Замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов сказал «Известиям», что сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. По его словам, отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной может составить 5−7 рублей.

Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов заявил, что важно стимулировать население к раздельному сбору мусора. Возврат тары в сети может быть только платным, иначе у людей будет отсутствовать какой-либо стимул нести пустые бутылки обратно.

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