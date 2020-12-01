Магия и травы. Как небольшая компания из Барнаула доросла до рейтинга «100 лучших семейных предприятий России»

Генеральный директор компании «Магия трав» Наталья Земцова рассказала altapress.ru, как накопленные семьей знания воплотились в бизнесе, задав всей работе верное направление — разработка и производство продукции для здоровья.

Сегодня бальзамы, настои, фиточаи, масла и сиропы, сделанные из алтайского сырья, можно найти во многих странах. Потому что сама цель существования предприятия — поддержание бренда «Алтайский продукт».

— Наталья Петровна , в основе каждого бизнеса есть своя необычная история. У вас она какая?

— Это семейное предприятие, в основе которого реальная история нашей жизни. Основали компанию мой отец, я и брат. Дата зарождения бренда — 27 августа 2012 года.

Наталья Земцова. «Магия трав». magiatrav.ru.

Лунин Петр Александрович, наш отец, талантливый ученый, кандидат фармацевтических наук, технолог. Я — кандидат фармацевтических наук. Брат, Константин Петрович, соискатель ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Вместе мы — группа ученых, специалистов-технологов, провизоров. Мы осуществляем общее руководство компанией, а также занимаемся разработкой технологии и рецептур продукции.

— В целом , это уже объясняет почему выбрали такое направление. Получается , вдохновил все-таки отец?

— Да. Отец после Алтайского медицинского института продолжил учебу в качестве аспиранта в Пятигорском фармацевтическом институте на кафедре технологии у заслуженного деятеля наук РСФСР, доктора фармацевтических наук, профессора Ивана Муравьева и защитил кандидатскую диссертацию по пантам марала — их он выделил как перспективное сырье для изучения.

Именно в это время у отца зародилась идея создания технологии бальзамов на основе пантов марала и трав Алтая. Позже мы с братом подхватили эстафету.

Я защитила кандидатскую диссертацию по пантам марала, Константин работает над диссертацией по крови марала. Наши знания мы воплотили в совместном бизнесе, выбрав направление — разработка и производство продукции для здоровья.

— Думаю , что ответ заранее очевиден , но все же. Где берете сырье для производства?

— Исключительно в Алтайском крае и Республике Алтай. Мы производим продукцию на основе дикорастущего сырья, пантов алтайского марала, меда, ягод. Вся продукция натуральная, не содержит алкоголя, консервантов, красителей и ароматизаторов.

— С какими трудностями сталкивались в начале бизнес-пути , как сегодня их преодолеваете?

— Основные трудности заключались как в организации производства, так и в поиске ключевых партнеров и рынка сбыта.

Запомнился такой случай. Мы заключили эксклюзивный контракт с крупной оптовой компанией в Украине и начали регулярные поставки. Однако события 2014 года сыграли свою роль и сотрудничество было завершено.

Сложно было занять свою нишу, потому что конкуренция в нашем сегменте очень высокая. Однако благодаря высокому качеству и эффективности продукции нам удалось завоевать сердца людей и доверие наших партнеров.

Сейчас трудностей не меньше, но благодаря слаженной работе коллектива мы решаем их и развиваемся дальше.

— Что сегодня в приоритете компании?

— В приоритете изготовление продукции высочайшего качества и поддержания бренда «Алтайский продукт». Это сама цель существования «Магии трав».

— Какие планы?

— Мы ежегодно расширяем ассортимент и географию продаж, улучшаем качество обслуживания наших партнеров. Этот сложный год не стал исключением, в декабре планируем начать выпуск серии бальзамов без сахара.

Регулярно инвестируем в покупку дополнительного оборудования, для увеличения объемов производства. До конца года должны приобрести новую линию по розливу.

— Сложный год. Наверняка , вы имели в виду пандемию коронавируса.

— Да, конечно. Данная ситуация отражается на работе нашего предприятия. Например, планировали начать выпуск новой линейки в октябре, сейчас надеемся начать в декабре.

Мы потеряли нашего стабильного поставщика по поставке стекла. Это был замечательный человек и надежный партнер.

Хотя есть и положительные изменения. Например, нашу продукцию люди используют для поддержания иммунитета. Мы получаем хорошие отзывы и благодарность от людей.

«Магия трав». instagram.com/magiatrav.

— Сами помогаете бороться с инфекцией? Корпоративная или врачебная солидарность.

— Поскольку мы закончили Алтайский медицинский университет, и профессия врача нам знакома не понаслышке, то сразу же откликнулись на призыв администрации, которая организовала акцию «Поддержи врачей».

На сегодняшний день наша компания передала более 1000 укрепляющих иммунитет бальзамов в больницы, задействованные под ковидные госпитали. Это две городские больницы № 4 и № 5 и две городские клинические больницы № 11 и № 12.

— Почему решили поддержать коллег?

— Мы хорошо понимаем, какая огромная нагрузка и ответственность легла на плечи врачей и медперсонала. Поэтому захотелось поддержать. Они несут круглосуточные дежурства, помогая заболевшим.

Мы надеемся, что бальзамы не только укрепят иммунитет врачей, а еще порадуют их, позволят почувствовать заботу, поддержку и душевное тепло от сотрудников нашей компании.

«Магия трав». instagram.com/magiatrav. «Магия трав». instagram.com/magiatrav. «Магия трав». instagram.com/magiatrav. «Магия трав». instagram.com/magiatrav.

— Где востребована ваша продукция?

— Наши бальзамы пользуются высоким спросом во всех регионах России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья.

Мы сотрудничаем с компаниями Молдовы, Польши, Чехии. Наши партнеры поставляют продукцию в США, Восточную Европу, Казахстан, Киргизию, Монголию и другие страны СНГ.

Сегодня ассортимент компании составляет более 100 наименований. Мы гордимся нашими собственными торговыми марками: «Магия трав», «Золотой олень Алтая», «Горная Сибирь», «Чайные изыски», «Медовый целебник».

— В Алтайском крае где можно купить?

— В Барнауле нашу продукцию можно купить в сети «Новэкс» на специализированных полках «Дары Алтая». Также в магазинах «Жемчужина Алтая», «Шишка Маркет», «Зеленый Алтай», «Дом меда».

Продукция представлена в аптеках: «Алтфарм», «Любимая», Аптека № 1. В Новоалтайске — в сети «Аптечка».

«Магия трав». instagram.com/magiatrav. «Магия трав». instagram.com/magiatrav. «Магия трав». instagram.com/magiatrav. «Магия трав». instagram.com/magiatrav. «Магия трав». instagram.com/magiatrav.

— В 2019 году вы победили в конкурсе «Лучший предприниматель Барнаула» в номинации «Эффективность и развитие». Почему решили участвовать?

— Я не сразу приняла такое решение. Были сомнения: готова ли, смогу ли? Долго изучала конкурсную документацию. Но потом подумала, что нужно пробовать свои силы и подала документы почти в последний момент.

Не ожидала победить, но была рада победе и высокой оценке компетентного жюри. Поэтому всем конкурсантам желаю не сомневаться, не бояться трудностей и идти вперед. Участие дало мне уверенность в себе, в том, что наша компания развивается в правильном направлении.

— Это же не единственный конкурс , на котором вы представляли свою компанию и продукцию.

— Мы постоянно участвуем в конкурсах, выставках и ярмарках. Этот год не стал исключением. Мы удостоены Золотой медали на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2020». Победили в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий», который инициирован Торгово-промышленной палатой России, — соперники в этом конкурсе очень сильные.

«Магия трав». instagram.com/magiatrav.

В начале этого года вошли в рейтинг «100 лучших семейных предприятий России». Считаю это большой победой для нас.

Стали лауреатом международного конкурса «Гемма», который базируется в Новосибирске. Так как мы представляем Сибирский федеральный округ, то, конечно, нам захотелось поучаствовать в этом проекте.

— Всегда какую-то определенную продукцию возите на выставки и конкурсы?

— На все мероприятия привозим и топовую продукцию, и новинки. Уровень конкурсных комиссий не вызывает сомнений — это эксперты высочайшего класса: представители Роспотребнадзора, пищевой промышленности, Центра сертификации.

Когда твой продукт рассматривают чуть ли не под лупой, а потом дают оценку, это всегда очень важно. Это возможность показать себя, услышать критику. Отзывы больших специалистов можно получить только на таких вот выставках, ярмарках и форумах.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».