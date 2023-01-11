«Магнит» намерен запустить сеть магазинов для бедных

Дело в том, что усиливается тренд на экономию потребителей.
«Магнит» уже набирает команду для запуска проекта. Сама концепция новой сети может быть утверждена в первом квартале этого года, пишет Lenta.ru.
В «Магните» назвали дискаунтеры одним из самых перспективных форматов и пообещали наращивать присутствие в сегменте.
Ранее сообщалось, что сеть «Магнит» будет производить кофе. По заявлению компании, объем кофе составит около 800 тонн в год. И это поможет заменить бренды, покинувшие Россию.
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