«Магнит» открыл распредцентр под Новосибирском для магазинов Алтайского края

Новый логистический комплекс открылся в поселке Садовый в 15 километрах от Новосибирска. Распределительный центр (РЦ) будет обслуживать около 450 магазинов розничной сети «Магнит» в Новосибирской области и Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте ритейлера

Новый РЦ создаст около 1000 рабочих мест

Распределительный центр имеет 42 тыс. кв. м. полезной площади, на которой расположены места для хранения и отборки продукции.

В сутки РЦ сможет обрабатывать около 6 650 тонн товаров — приём продукции и отгрузка в магазины. Отгрузкой будут заниматься как федеральные поставщики, так и около 100 локальных производителей.

В самом центре будут работать 700 сотрудников и еще около 300 человек в обслуживающем его автотранспортном предприятии, в котором, помимо этого, будут базироваться 80 грузовых автомобилей компании.

Инвестиции в проект строительства составили около 2 млрд рублей.

Магазин «Магнит». altapress.ru

Андрей Травников,

губернатор Новосибирской области:

Компания «Магнит», активно развиваясь на территории Новосибирской области и соседних регионов, даёт толчок к развитию наших производителей — в первую очередь, сельхозпроизводителей, переработчиков. Только за два года доля местных товаров на полках магазинов «Магнит» выросла с 14% до 32%, а хлеба и хлебобулочных изделий — почти 100%, молока и мяса птицы — до 50%.

Покорение Сибири

На момент ввода в эксплуатацию РЦ будет обслуживать только магазины Новосибирской области и Алтайского края, но в перспективе будет поставлять товары по всей сети «Магнита» в Сибири. По словам заместителя генерального директора «Магнита» Руслана Исмаилова, потенциал емкости склада позволяет увеличить количество торговых объектов в два раза, сообщает Интерфакс.

Напомним, что в Сибирском федеральном округе на сегодняшний день работает около 580 магазинов сети «Магнит».

Ян Дюннинг,

генеральный директор розничной сети «Магнит»:

Сибирь — один из ключевых регионов для «Магнита», мы намерены развивать здесь наши форматы магазинов, создавая для покупателей новые интересные предложения и внедряя полезные сервисы. Современный распределительный центр позволит еще оперативнее доставлять продукцию до потребителей, расширить сотрудничество с местными производителями и заложить прочный фундамент для реализации будущих бизнес-проектов.

Магнит в Барнауле. Андрей Загорский

В ногу со временем

Пресс-служба ритейлера отмечает, что данный логистический комплекс «максимально авторизирован» для качественного хранения, отбора и доставки продукции. К примеру, здесь применяются автозаказ, авторазмещение товаров, а также тайм-слоттинг, который позволяет выбрать наиболее подходящее время прибытия поставщика на выгрузку.

Кроме того, компания внедряет технологию Pick-by-Voice — она обеспечит сокращение сроков сборки заказов и расходов на обработку грузов.

Также РЦ оснащен системой удаленного мониторинга температурного режима, внедрены датчики сканирования температуры товаров по пути в магазины.

Андрей Травников,

губернатор Новосибирской области:

Современная торговля — это не прежние базы снабжения и продовольственные склады, это современные производства, которые меняются на глазах благодаря развитию логистики, цифровым решениям, прогрессивным управленческим механизмам.

В Барнауле открылись магазины торговой сети «Магнит» Анна Зайкова

Напомним, что прежде «Магнит» использовал для снабжения магазинов в Новосибирской области несколько арендованных складов

Что входит в логистический комплекс

Логистический комплекс состоит из склада хранения в естественных условиях, склада со встроенными холодильными камерами и камерами дозаривания бананов. Также сюда входит склад непродовольственной продукции, административно-бытовой корпус, цех по переработке вторсырья.

Кроме того, здесь располагается здание автотранспортного предприятия с ремонтной зоной, топливно-заправочный и контрольно-технические пункты.

Роман Покатилов