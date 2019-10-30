«Магнит» перестроит свои супермаркеты

В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс». Магазины меньшей площадью останутся супермаркетами.
Суперсторы будут располагаться в черте города. В магазинах новых форматов обновят навигацию и зонирование — они станут более удобными, расширится ассортимент скоропортящихся продуктов питания, товаров под собственными торговыми марками, увеличится доля прямого импорта.
При этом сократится часть ассортимента, не относящегося к продуктам питания, сообщает ТАСС.
Компания готовит новую концепцию гипермаркетов — она будет ориентироваться на покупателей, делающих еженедельные закупки.
Гипермаркет «Магнит» новой концепции откроется в конце ноября в Краснодаре, пишут «Кубанские новости».