Производители макарон на Алтае и в России заявили о кризисе и грядущем росте цен

Производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы. Речь об этом шла на круглом столе с экспертами, пишет « Интерфакс ». Нынешняя ситуация может привести к существенному подорожанию макарон на полках магазинов.

Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну.

В последние полторы-две недели она вышла на уровень 32−38 тыс. рублей, рассказал владелец холдинга «Алтан», управляющий Поспелихинской макаронной фабрикой в Алтайском крае Валерий Покорняк.

«Сейчас зерно просто вымывается, к нам на Алтай приехали все, кому не лень (и скупают зерно — прим. ред)», — добавил он.

Валерий Покорняк Олег Богданов

Из-за резкого роста цен у производителей «наступает паника», заявил генеральный директор компании «Экстра М» Лоренцо Трашинелли.

Он уверен, что старых запасов хватит примерно до конца года, а затем придется закупать пшеницу нового урожая, цены на которую ожидаются высокие.

Пшеница. СС0

Рынок сокращается

Проблема еще и в том, что значительные объемы зерна из регионов вывозятся в Казахстан, говорят эксперты рынка.

Однако председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс сообщил, что поставки зерна на казахский рынок спровоцировали, в том числе, сами зернопереработчики.

Они любыми способами пытаются занизить закупочные цены на зерно, чего не происходит в случае с экспортными поставками, считает Вайс.

По словам Покорняка, в целом сейчас «мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США», что привело к повышенному спросу на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается значительно меньше, чем мягких сортов.

Зерно , пшеница. Анна Зайкова

Так, в России ежегодно производится порядка 300−400 тыс. тонн пшеницы твердых сортов, тогда как в советское время этот показатель достигал 1,5 млн тонн.

В Алтайском крае ситуация аналогичная — рынок сократился почти в 10 раз, до 40 тыс. тонн в год.

Вырастут ли цены

Производители уверены, что из-за роста цен на сырье подорожают и макаронные изделия. Изначально они заявили о 15%-ном росте, но не исключено, что придется заявлять второе повышение.

Производство макарон в Поспелихе. Февраль 2015 года. Олег Богданов

Чтобы снизить напряжение, производители предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Обращение они направили ранее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Вопрос — не просто поднять экспортную пошлину, мы подготовили программу по увеличению посевных площадей твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратове, Оренбурге, Челябинской области и т.д. Мы готовы ее передать министерству сельского хозяйства (.. .), обсуждать и защищать ее», — заявил Покорняк.

Нужны семена, удобрения, нормальная агротехнология, обучение и господдержка по семенам и удобрениям, добавил он. Должна быть дотация за классность пшеницы.

В итоге участники обсуждения решили обратиться с этим до 25 сентября к президенту России.