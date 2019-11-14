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Экономика

«Макфа» вложит более 120 млн рублей в развитие завода в Алтайском крае

Компания «Макфа» в 2020 году вложит 120 млн рублей в развитие завода по переработке круп в Троицком районе, сообщает «Коммерсант». В проект уже инвестировано полтора миллиарда рублей.

Крупяной завод "Макфа" в Троицком районе
Крупяной завод "Макфа" в Троицком районе
Анна Зайкова

Деньги пойдут на строительство новых элеваторов, которые позволят увеличить емкости хранения гречихи в 2,5 раза. Также приобретут сушилки, мини-элеватор для хранения влажной гречихи.

Управляющий компании Антон Белоусов рассказал, что завод с весны работает на максимальной мощности. Запасы гречихи для переработки увеличатся, что позволит реже проводить закуп и нивелировать разницу в цене в разное время года для конечного потребителя.

Кроме того, такой подход обеспечит стабильно высокое качество сырья.

Как ранее писал altapress.ru, крупяной завод в Троицком районе официально презентовали в начале ноября 2015 года. В строительство перерабатывающего предприятия в Алтайском крае челябинская компания «Макфа» вложила 817 млн рублей.

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