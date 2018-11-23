Макропрогноз: рубль плавно «укрепится» к 2036 году

Российское правительство утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, подготовленный Минэкономразвития, сообщается на сайте кабмина . Прогноз предполагает максимальный рост ВВП России в 3,2−3,3%.

Глава экономического ведомства Максим Орешкин, заявил, что ключевой тренд — снижение цен на нефть. В прогнозе запланировано снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель к 2025−2030 годам.

Министерство ожидает плавного укрепления курса рубля к 2036 году за счет роста производительности труда.

Согласно представлениям МЭР, после 2024 года ожидается позитивный демографический тренд: начнет расти экономически активное население, изменится и структура рабочей силы. В части производительности труда прогнозируется прямо противоположная ситуация — показатель будет расти до 2024 года, а затем будет замедляться, пишет «Коммерсант».

Правительство намерено соотнести макропрогноз с динамикой показателей деятельности в области информации и связи в структуре компонентов производства валового внутреннего продукта, тарифной политикой в инфраструктурном секторе, плановым уровнем инфляции и показателями, определяющими соотношение реальной заработной платы и пенсий, пишет znak.com.