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Экономика
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Макропрогноз: рубль плавно «укрепится» к 2036 году

Российское правительство утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, подготовленный Минэкономразвития, сообщается на сайте кабмина. Прогноз предполагает максимальный рост ВВП России в 3,2−3,3%.

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

Глава экономического ведомства Максим Орешкин, заявил, что ключевой тренд — снижение цен на нефть. В прогнозе запланировано снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель к 2025−2030 годам.

Министерство ожидает плавного укрепления курса рубля к 2036 году за счет роста производительности труда.

Согласно представлениям МЭР, после 2024 года ожидается позитивный демографический тренд: начнет расти экономически активное население, изменится и структура рабочей силы. В части производительности труда прогнозируется прямо противоположная ситуация — показатель будет расти до 2024 года, а затем будет замедляться, пишет «Коммерсант».

Правительство намерено соотнести макропрогноз с динамикой показателей деятельности в области информации и связи в структуре компонентов производства валового внутреннего продукта, тарифной политикой в инфраструктурном секторе, плановым уровнем инфляции и показателями, определяющими соотношение реальной заработной платы и пенсий, пишет znak.com.

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