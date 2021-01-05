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Экономика

Максимальный размер пособия по безработице в России сохранили до конца 2021 года

Пособие по безработице останется повышенным до конца 2021 года, сообщает РБК. Его максимальный размер сохранен на уровне 12 130 рублей.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Соответствующее постановление подписано главой федерального правительства Михаилом Мишустиным.

Отметим, что до весны 2020 года максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей. Решение о его повышении было принято в связи с началом пандемии коронавируса.

Как уточнили в пресс-службе правительства, изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан, но в конце 2020 года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

Что касается минимального размера пособия по безработице, то он составит 1500 рублей.

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