Максимальный размер пособия по безработице в России сохранили до конца 2021 года

Пособие по безработице останется повышенным до конца 2021 года, сообщает РБК . Его максимальный размер сохранен на уровне 12 130 рублей.

Соответствующее постановление подписано главой федерального правительства Михаилом Мишустиным.

Отметим, что до весны 2020 года максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей. Решение о его повышении было принято в связи с началом пандемии коронавируса.

Как уточнили в пресс-службе правительства, изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан, но в конце 2020 года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

Что касается минимального размера пособия по безработице, то он составит 1500 рублей.