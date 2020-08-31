Маленькая алтайская сыроварня заходит в «Ашан» и планирует расширяться

Уже в сентябре весь ассортимент продукции «Логовской сыроварни» из Первомайского района появится в супермаркетах «Ашан», работающих в Сибири. Об этом altapress.ru рассказал основатель предприятия Антон Жданов. По его словам, на подходе еще один контракт с крупной торговой сетью.

Если с «Ашаном» «Логовская сыроварня» оформила отношения документально, то со второй сетью — пока нет. Видимо, поэтому руководитель предприятия не называет ее названия.

Антон Жданов,

основатель «Логовской сыроварни» ( Первомайский район):

Пандемия коронавируса спутала нам все планы. Подписать договор мы планировали гораздо раньше, но из-за того, что менеджеры торговой сети перешли на удаленную работу, процесс затянулся. Думаю, что осенью все должно произойти.

На сегодняшний день «Логовская сыроварня» продолжает работать с «Мария-Ра». Цельномолочная продукция и сыры из Первомайского района отправляются в восемь барнаульских магазинов сети, работающих в обновленном формате.

Ранее Антон Жданов рассказывал о опыте сотрудничества с другими региональными ритейлерами. Чуть больше года назад «Логовская сыроварня» отправила первую партию продукции в Калининград. Сыры с Алтая продавались в местной торговой сети Spar.

Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин

Что выпускает мини-завод

В настоящий момент «Логовская сыроварня» перерабатывает 1,5 тонн молока в сутки, это на полтонны больше, чем годом ранее. Половина сырья идет на производство сыра, оставшееся — на цельномолочную продукцию.

Завод выпускает питьевое молоко, творог, сметану и сливочное масло.

Осенью на сыроварне планируют установить новое оборудование для фасовки, тем самым автоматизировав часть процессов, которые сейчас приходится делать вручную.