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31 августа 24°C
Экономика

Маленькая алтайская сыроварня заходит в «Ашан» и планирует расширяться

Уже в сентябре весь ассортимент продукции «Логовской сыроварни» из Первомайского района появится в супермаркетах «Ашан», работающих в Сибири. Об этом altapress.ru рассказал основатель предприятия Антон Жданов. По его словам, на подходе еще один контракт с крупной торговой сетью.

Молочное производство на "Логовской сыроварне"
Молочное производство на "Логовской сыроварне"
Дмитрий Лямзин

Если с «Ашаном» «Логовская сыроварня» оформила отношения документально, то со второй сетью — пока нет. Видимо, поэтому руководитель предприятия не называет ее названия.

Антон Жданов,
основатель «Логовской сыроварни» (Первомайский район):

Пандемия коронавируса спутала нам все планы. Подписать договор мы планировали гораздо раньше, но из-за того, что менеджеры торговой сети перешли на удаленную работу, процесс затянулся. Думаю, что осенью все должно произойти.

На сегодняшний день «Логовская сыроварня» продолжает работать с «Мария-Ра». Цельномолочная продукция и сыры из Первомайского района отправляются в восемь барнаульских магазинов сети, работающих в обновленном формате.

Ранее Антон Жданов рассказывал о опыте сотрудничества с другими региональными ритейлерами. Чуть больше года назад «Логовская сыроварня» отправила первую партию продукции в Калининград. Сыры с Алтая продавались в местной торговой сети Spar.

Молочное производство на &quot;Логовской сыроварне&quot;
Молочное производство на «Логовской сыроварне»
Дмитрий Лямзин

Что выпускает мини-завод

В настоящий момент «Логовская сыроварня» перерабатывает 1,5 тонн молока в сутки, это на полтонны больше, чем годом ранее. Половина сырья идет на производство сыра, оставшееся — на цельномолочную продукцию.

Завод выпускает питьевое молоко, творог, сметану и сливочное масло.

Осенью на сыроварне планируют установить новое оборудование для фасовки, тем самым автоматизировав часть процессов, которые сейчас приходится делать вручную.

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