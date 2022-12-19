19 декабря
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Экономика

«Маленькое — это прекрасно»

Как региональные банки пережили 2022 год

Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк» Германенко Игорь Владимирович.
Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк» Германенко Игорь Владимирович.
Фото: КБ «Алтайкапиталбанк».

Завершающийся год был богат на различные трудности. О том, как справились с финансовыми и политическими вызовами в Алтайкапиталбанке, мы поговорили с его руководителем — Игорем Герма­ненко.

— Игорь Владимирович, каким оказался для вас 2022 год?

— Когда в декабре прошлого года мы строили свои бизнес-планы на 2022 год, то учитывали влияние затянувшейся пандемии на бизнес. На тот момент банк уже научился работать в новых условиях, как и наши клиенты, поэтому мы смотрели в будущее с оптимизмом и планы строили с динамичным ростом.

Но вот наступил 2022 год. Работать пришлось в новых, более суровых реалиях и совсем уж неожиданных вызовах. Взлетевшая в начале года более чем в два раза ключевая ставка ЦБ РФ, перекрытый доступ к валютным ресурсам, санкции Запада — все это поначалу большинство бизнесменов ввело в некий ступор.

Первыми это почувствовали банки — ведь именно здесь аккумулируются денежные ресурсы, а банки размещают их и несут за них ответственность. Нам пришлось мобилизовать все свои возможности. Стоит отметить, что большинство наших крупных клиентов приспособилось к текущим экономическим условиям и продолжает активно заниматься бизнесом, открывая новые рынки и возможности. Алтайкапиталбанк в условиях резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ также выполнил все обязательства по выплате процентов в срок.

В январе 2023 года Алтай­капиталбанку исполняется 29 лет — весомый срок для бизнеса, согласитесь? Мы на своем веку успешно пережили уже несколько кризисов, через которые прошла наша страна. А ведь мы — региональный алтайский банк, без господдержки и доступа к бюджетным ресурсам. Однако наш банк весьма устойчив, и со временем он стал только сильнее и эффективнее. Не зря слоган банка: «Время, ставшее капиталом».

Собственники и руководство банка не меняются, и это важно. С каждым годом опыт работы увеличивается, нарабатываются технологии, контакты, связи. Костяк нашей команды менеджеров стабилен, всему быстро обучается и всегда готов предложить индивидуальное решение любому бизнесу. Все это — необходимые атрибуты успеха.

Мы нацелены на развитие Алтайского края и Республики Алтай, поэтому направляем свои ресурсы на поддержку именно местного бизнеса. Кредитуем как по своим программам, так и по федеральной программе Корпорации МСП, или участвуя в краевых программах поддержки бизнеса. Выдаем банковские гарантии для участия в тендерах, на исполнение контрактов и т.д.

Радует, что наши усилия были отмечены губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В этом году наш банк награжден Почетной грамотой к 85-летию края. Это весьма приятно и стимулирует нас для дальнейшей активной работы на благо нашего региона .

Здание КБ «Алтайкапиталбанк».
Здание КБ «Алтайкапиталбанк».
Фото: КБ «Алтайкапиталбанк».

— Вы — первое лицо банка. Как часто вы общаетесь с клиентами напрямую?

— Ежедневно у меня несколько встреч с клиентами. Не говоря уже о телефонных разговорах.

Если клиент недоволен качеством обслуживания, если есть предложения, благодарности — всегда готов услышать. Малые и средние банки как раз и нравятся клиентам индивидуальным подходом к обслуживанию. Для кого-то это важно с практической точки зрения — можно быстро решить свою проблему. Для кого-то это вопрос имиджа, что он общается с первым лицом напрямую. Практически со всеми крупными заемщиками и вкладчиками я общаюсь напрямую.

— Что вы скажете про утверждение, что скоро мелких банков в России в принципе не останется? Ведь конкурировать с банками с госучастием крайне сложно. За счет чего выживать таким банкам, как ваш?

— Сейчас такое время, когда нужно очень быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию.

Я думаю, что выживут и крупные банки, и средние, и малые. Есть мнение, что в условиях санкций количество игроков на банковском рынке стоит увеличивать. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, сейчас актуален старый принцип «маленькое — это прекрасно», потому что концентрация создает риски.

Корабль.
Корабль.
Фото: КБ «Алтайкапиталбанк».

— С каким настроением вы встречаете 2023 год?

— Новый год — это замечательный праздник, когда в будущее смотришь с надеждой. Важно, что нам удалось и в текущих сложных условиях сохранить кредитный портфель банка, остатки на счетах корпоративных клиентов и вклады населения, надеемся выйти на запланированные финансовые показатели по году. Эксперт РА подтвердило в октябре кредитный рейтинг «Алтайкапиталбанка» по Национальной российской рейтинговой шкале на уровне «ruBB-", прогноз «Стабильный». Изменения в политическом мире, которые вылились в санкции против российской банковской системы, внесли изменения в приоритеты наших клиентов. На этой волне мы начали активно проводить расчеты в валютах дружественных стран: китайских юанях и казахских тенге. В 2022 году банк стал участником Системы Быстрых Платежей. Можно сказать, что основные пункты стратегии мы выполнили.

— Что бы вы хотели пожелать нашим читателям в новом году?

— Пусть он принесет всем надежду, мир и спокойствие! Здоровья и финансовой стабильности вам и вашим близким!

Офисы банка в г. Барнауле:

ул. Л. Толстого, 38а

ул. Пролетарская, 128

ул.5-я Западная, 87

Тел. (3852) 63−62−14

www.capitalbank.ru, info@capitalbank.ru

ООО КБ «Алтайкапиталбанк», Лиц. ЦБ РФ № 2659 от 16.07.2018 г.

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