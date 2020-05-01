Малый бизнес Алтайского края может начинать подачу заявлений в ФНС на получение помощи

Как пояснили в управлении ФНС по Алтайскому краю, с 1 мая все инспекции начали принимать такие заявления. Во время выходных дней (с 1 по 5 мая) предприниматели могут сделать это в электронном виде через свои личные кабинеты на сайте ФНС.
А с 6 мая бумажные заявления можно будет доставить уже непосредственно в налоговую инспекцию и передать через специальные боксы.
Налоговики также напоминают, что для проверки права на получение отсрочки или рассрочки по налогам предприниматели могут воспользоваться специальным сервисом, который уже открылся на сайте налоговой службы.
«На странице следует ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП) заинтересованного лица — организации или индивидуального предпринимателя. Сервис же выведет информацию, по каким обязательным платежам возможна отсрочка (рассрочка), на какой период и в какой форме может быть изменен срок уплаты таких платежей, а также какие документы для этого потребуются», — сообщается на сайте.
Также предприниматели могут получить информацию о том, вправе ли они претендовать на субсидию от государства из-за ухудшения экономической ситуации, вызванного коронавирусом.
Напомним, субсидия будет предоставляться из расчета 12 130 рублей (1 МРОТ) на каждого работника малой компании.
Если предприниматель является ИП, то к числу его работников прибавляется один человек (сам ИП).
Основными условиями для получения субсидии являются:
- Заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
- Отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020№ 434;
- Заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
- Заявитель по состоянию
на 01.03.2020не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;
- Количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года;
- Заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года.