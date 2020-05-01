Малый бизнес Алтайского края может начинать подачу заявлений в ФНС на получение помощи

Федеральная налоговая служба объявила о начале приема с 1 мая заявлений от субъектов малого предпринимательства, пострадавших от ограничений против коронавируса, на получение специальной субсидии, а также отсрочки или рассрочки платежей по налогам.

Как пояснили в управлении ФНС по Алтайскому краю, с 1 мая все инспекции начали принимать такие заявления. Во время выходных дней (с 1 по 5 мая) предприниматели могут сделать это в электронном виде через свои личные кабинеты на сайте ФНС.

А с 6 мая бумажные заявления можно будет доставить уже непосредственно в налоговую инспекцию и передать через специальные боксы.

Налоговики также напоминают, что для проверки права на получение отсрочки или рассрочки по налогам предприниматели могут воспользоваться специальным сервисом, который уже открылся на сайте налоговой службы.

«На странице следует ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП) заинтересованного лица — организации или индивидуального предпринимателя. Сервис же выведет информацию, по каким обязательным платежам возможна отсрочка (рассрочка), на какой период и в какой форме может быть изменен срок уплаты таких платежей, а также какие документы для этого потребуются», — сообщается на сайте.

Также предприниматели могут получить информацию о том, вправе ли они претендовать на субсидию от государства из-за ухудшения экономической ситуации, вызванного коронавирусом.

Напомним, субсидия будет предоставляться из расчета 12 130 рублей (1 МРОТ) на каждого работника малой компании.

Если предприниматель является ИП, то к числу его работников прибавляется один человек (сам ИП).

Основными условиями для получения субсидии являются: