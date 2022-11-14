Малый бизнес в Алтайском крае поднимут лагеря и земляные работы

Детский отдых и социальное предпринимательство
Детский отдых может стать драйвером роста сектора малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае.
По словам Виктора Зубарева, в Алтайском крае темпы роста социального предпринимательства выше, чем в других регионах Сибири. Депутат Госдумы выразил мнение, что в связи с изменением структуры экономики в этой сфере будет занято еще больше людей. В качестве точки роста для Алтайского края он привел в пример организацию детских лагерей отдыха.
Виктор Зубарев,
координатор «Деловой России» в СФО, депутат ГД РФ:
Мы видим огромный потенциал в развитии этого направления, особенно в Алтайском крае, потому что климатически Алтайский край и Республика Алтай очень благоприятны для этого вида деятельности, поэтому, думаю, темпы роста здесь будут даже гораздо более быстрыми, чем в других регионах Сибири.
Депутат также отметил, что в секторе малого и среднего предпринимательства в Сибири занято около 25% работников, однако инвестиции в этот сектор составляют всего 6−8% от общего их объема.
Тем не менее, рост наблюдается, особенно в сельскохозяйственных территориях. Кроме того, в СФО растет число ИП и самозанятых — это обусловлено стремлением предпринимателей к оптимизации налогообложения.
Экспорт и аграрный сектор
На той же конференции выступил координатор «Опоры России» в СФО Сергей Соколов. Он сообщил, что около 40% производственных компаний малого и среднего бизнеса в Сибири имеют экспортный потенциал, однако реализует его лишь порядка 10% предприятий.
При этом именно экспортоориентированные компании наиболее пострадали от санкций и разрушения логистических цепочек.
Сергей Соколов,
координатор «Опоры России» в СФО:
В связи с этим «Опора России» предлагает увеличить субсидирование экспортной логистики. Потому что сегодня действительно много средств выделяется, но по сельхозпродукции они почему-то заканчиваются в июне-июле и все. То есть, ритмика не просчитана.
Он также добавил, что в Сибири потенциально существует около 3 млн земель которые можно ввести в сельхозоборот.