Малый бизнес в Алтайском крае поднимут лагеря и земляные работы

Рост малого бизнеса в Алтайском крае может произойти за счет развития социального предпринимательства, сельского хозяйства и реализации экспортного потенциала предприятий. Об этом altapress.ru рассказал координатор «Деловой России» в Сибирском федеральном округе, депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев на пресс-конференции в ТАСС.

Детский отдых и социальное предпринимательство

Детский отдых может стать драйвером роста сектора малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае.

Виктор Зубарев , скриншот видео. unsplash.com

По словам Виктора Зубарева, в Алтайском крае темпы роста социального предпринимательства выше, чем в других регионах Сибири. Депутат Госдумы выразил мнение, что в связи с изменением структуры экономики в этой сфере будет занято еще больше людей. В качестве точки роста для Алтайского края он привел в пример организацию детских лагерей отдыха.

Виктор Зубарев,

координатор «Деловой России» в СФО , депутат ГД РФ:

Мы видим огромный потенциал в развитии этого направления, особенно в Алтайском крае, потому что климатически Алтайский край и Республика Алтай очень благоприятны для этого вида деятельности, поэтому, думаю, темпы роста здесь будут даже гораздо более быстрыми, чем в других регионах Сибири.

Депутат также отметил, что в секторе малого и среднего предпринимательства в Сибири занято около 25% работников, однако инвестиции в этот сектор составляют всего 6−8% от общего их объема.

Тем не менее, рост наблюдается, особенно в сельскохозяйственных территориях. Кроме того, в СФО растет число ИП и самозанятых — это обусловлено стремлением предпринимателей к оптимизации налогообложения.

Экспорт и аграрный сектор

На той же конференции выступил координатор «Опоры России» в СФО Сергей Соколов. Он сообщил, что около 40% производственных компаний малого и среднего бизнеса в Сибири имеют экспортный потенциал, однако реализует его лишь порядка 10% предприятий.

При этом именно экспортоориентированные компании наиболее пострадали от санкций и разрушения логистических цепочек.

Сергей Соколов , скриншот видео. unsplash.com

Сергей Соколов,

координатор «Опоры России» в СФО:

В связи с этим «Опора России» предлагает увеличить субсидирование экспортной логистики. Потому что сегодня действительно много средств выделяется, но по сельхозпродукции они почему-то заканчиваются в июне-июле и все. То есть, ритмика не просчитана.

Он также добавил, что в Сибири потенциально существует около 3 млн земель которые можно ввести в сельхозоборот.