Малому бизнесу прогнозируют рост.

При создании бизнеса или дальнейшем его развитии возникает вопрос о необходимости финансирования и источниках его получения. Зачастую есть два источника финансирования для создания и развития любого бизнеса — это собственные средства и заемные. Но при недостаточности собственных средств предпринимателю весомой помощью могут быть заемные средства в банке.

В этом случае кредиты от Сибсоцбанка станут эффективным решением и инструментом развития вашего бизнеса. Они могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, капитальные вложения, инвестиционные цели, внедрение инновационных технологий, погашение кредиторской задолженности, оплату текущих расходов, траты и прочее.

Один из наиболее востребованных продуктов — это кредиты на пополнение оборотных средств. Сегодня банк идет навстречу субъектам малого и среднего бизнеса и предлагает беззалоговый кредит на поддержание оборотных ресурсов до 5 млн. рублей.*

Вера Дроздова,

заместитель начальника Управления по развитию корпоративного бизнеса:

В бизнесе часто возникают ситуации, когда требуются средства, а взять их из оборота оперативно не всегда возможно. В таких случаях помогают кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. У разных банков условия могут отличаться, иногда процесс одобрения затягивается. Для Сибсоцбанка индивидуальный подход и быстрота принятия решений — не просто слова. Мы готовы помогать клиентам, в реализации самых разнообразных проектов, и предоставлять кредиты в кратчайшие сроки и, конечно, личный контакт клиента и специалиста Банка.

По вопросам кредитования бизнеса в г. Барнауле: (3852) 37−02−25 или на сайте www.sibsoc.ru

Открытие счёта — это один из первых шагов на этапе регистрации бизнеса. Да и предприниматели со стажем зачастую находятся в поиске наиболее подходящего предложения по расчетно-кассовому обслуживанию.

До конца февраля в Сибсоцбанке действует акция по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обратившихся в «СИБСОЦБАНК» ООО с заявлением на открытие расчетного счета в рублях и иностранной валюте. Открытие и ведение расчетного счета — бесплатно. Расчетное обслуживание системы «Интернет-банк» — 550 рублей в месяц.**

Представители бизнеса могут воспользоваться данным предложением, обратившись во все отделения Банка, где осуществляется обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подробности по телефону в г. Барнауле: (3852) 37−02−13 или на сайте www.sibsoc.ru

СИБСОЦБАНК — стабильный и надежный финансовый партнер для каждого клиента!

*Условия действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 18% годовых. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Подробную информацию о кредитных продуктах «СИБСОЦБАНК» ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ № 2015 от 26.12.2012 г. «СИБСОЦБАНК» ООО

**Информация действительна на момент публикации