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Малому бизнесу прогнозируют рост

Несмотря на противоречивую экономическую ситуацию, банки готовы оказывать финансовую поддержку бизнесу.

Малому бизнесу прогнозируют рост.
Малому бизнесу прогнозируют рост.
"СИБСОЦБАНК" ООО

При создании бизнеса или дальнейшем его развитии возникает вопрос о необходимости финансирования и источниках его получения. Зачастую есть два источника финансирования для создания и развития любого бизнеса — это собственные средства и заемные. Но при недостаточности собственных средств предпринимателю весомой помощью могут быть заемные средства в банке.

В этом случае кредиты от Сибсоцбанка станут эффективным решением и инструментом развития вашего бизнеса. Они могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, капитальные вложения, инвестиционные цели, внедрение инновационных технологий, погашение кредиторской задолженности, оплату текущих расходов, траты и прочее.

Один из наиболее востребованных продуктов — это кредиты на пополнение оборотных средств. Сегодня банк идет навстречу субъектам малого и среднего бизнеса и предлагает беззалоговый кредит на поддержание оборотных ресурсов до 5 млн. рублей.*

Вера Дроздова,
заместитель начальника Управления по развитию корпоративного бизнеса:

В бизнесе часто возникают ситуации, когда требуются средства, а взять их из оборота оперативно не всегда возможно. В таких случаях помогают кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. У разных банков условия могут отличаться, иногда процесс одобрения затягивается. Для Сибсоцбанка индивидуальный подход и быстрота принятия решений — не просто слова. Мы готовы помогать клиентам, в реализации самых разнообразных проектов, и предоставлять кредиты в кратчайшие сроки и, конечно, личный контакт клиента и специалиста Банка.

По вопросам кредитования бизнеса в г. Барнауле: (3852) 37−02−25 или на сайте www.sibsoc.ru

Открытие счёта — это один из первых шагов на этапе регистрации бизнеса. Да и предприниматели со стажем зачастую находятся в поиске наиболее подходящего предложения по расчетно-кассовому обслуживанию.

До конца февраля в Сибсоцбанке действует акция по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обратившихся в «СИБСОЦБАНК» ООО с заявлением на открытие расчетного счета в рублях и иностранной валюте. Открытие и ведение расчетного счета — бесплатно. Расчетное обслуживание системы «Интернет-банк» — 550 рублей в месяц.**

Представители бизнеса могут воспользоваться данным предложением, обратившись во все отделения Банка, где осуществляется обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подробности по телефону в г. Барнауле: (3852) 37−02−13 или на сайте www.sibsoc.ru

СИБСОЦБАНК — стабильный и надежный финансовый партнер для каждого клиента!

*Условия действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 18% годовых. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Подробную информацию о кредитных продуктах «СИБСОЦБАНК» ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ № 2015 от 26.12.2012 г. «СИБСОЦБАНК» ООО

**Информация действительна на момент публикации

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