Мамонт не вымер. Директор Иткульского спиртзавода рассказал о производстве на Алтае премиальной водки и виски

В 2023 году Иткульский спиртзавод выйдет на уровень безубыточности, что позволит рассматривать варианты дальнейшего инвестирования в производство. Об этом altapress.ru рассказал гендиректор предприятия Юрий Тинт. По его словам, проект по производству виски, который заявлялся ранее, не снимается с повестки дня. По нему уже ведутся определенные работы.

В нынешнем году объемы производства спирта на предприятии составят порядка 800 тыс. дал, водки — 600 тыс. дал.

Юрий Тинт отмечает, что в условиях сложной конъюнктуры рынка завод практически вернулся на докризисные показатели, особенно, что касается ассортимента. Своих брендов у «Иткуля» в настоящий момент даже больше, нежели при прежних собственниках.

Юрий Тинт,

генеральный директор Иткульского спиртзавода:

Сейчас рынок водки практически не увеличивается. Если по итогам 2023 года рост будет в пределах 3%, все алкогольные компании будут довольны. В таких условиях сложно отвоевывать место под солнцем. Тем не менее, в Алтайском крае мы построили дистрибуцию по всем торговым маркам. Наш премиальный бренд представлен во всех федеральных сетях и демонстрирует прекрасный рост — по итогам первого полугодия плюс 93%. «Мамонт» нам важен — это тот продукт, на котором «Иткуль» может хорошо зарабатывать.

Будет ли завод выпускать виски

Громкий проект, который новый директор «Иткульского спиртзавода» анонсировал еще в марте 2020 года, с повестки не снимается.

По словам Юрия Тинта, по итогам 2023 года предприятие должно продемонстрировать устойчивое финансовое состояние, что позволит строить планы в среднесрочной перспективе.

Юрий Тинт,

генеральный директор Иткульского спиртзавода:

Сейчас ведутся предпроектные работы: определяется масштаб предстоящих работ, их стоимость. Оценивается предварительный бизнес-план по производству виски.

Иткульский спиртзавод. Ирина Пергаева

Конкретные сроки реализации данного проекта на Иткульском спиртзаводе руководство пока не называет.

Какие уже сделаны вложения

За последние три года новые собственники предприятия уже вложили в модернизацию порядка 250 млн рублей. В частности, проведена реконструкция нескольких зданий и складов, установлены новые ректификационные колонны, запущено производство спирта "Альфа".

В цехе по переработке барды заменены печи.

Кто сейчас владеет заводом

Международная корпорация Marussia Beverages, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, начала сотрудничать с Иткульским спиртзаводом больше 10 лет назад.

Иткульский спиртзавод. Ирина Пергаева

Для этой компании предприятие выпускало премиальной водку, которая преимущественно отправлялась на экспорт, в том числе в США и Китай.

«Для нас было важно продолжать сотрудничество с “Иткулем”, — рассказывал Юрий Тинт в марте 2020 года. — И когда предприятие оказалось в сложной ситуации, мы были готовы протянуть ему руку помощи».

В общей сложности новый собственник погасил около 1,1 млрд долгов Иткульского спиртзавода перед кредиторами, которые накопил прежний владелец — корпорация «Кристалл-Лефортово».