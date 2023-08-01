Мамонт не вымер. Директор Иткульского спиртзавода рассказал о производстве на Алтае премиальной водки и виски

В нынешнем году объемы производства спирта на предприятии составят порядка 800 тыс. дал, водки — 600 тыс. дал.
Юрий Тинт отмечает, что в условиях сложной конъюнктуры рынка завод практически вернулся на докризисные показатели, особенно, что касается ассортимента. Своих брендов у «Иткуля» в настоящий момент даже больше, нежели при прежних собственниках.
Юрий Тинт,
генеральный директор Иткульского спиртзавода:
Сейчас рынок водки практически не увеличивается. Если по итогам 2023 года рост будет в пределах 3%, все алкогольные компании будут довольны. В таких условиях сложно отвоевывать место под солнцем. Тем не менее, в Алтайском крае мы построили дистрибуцию по всем торговым маркам. Наш премиальный бренд представлен во всех федеральных сетях и демонстрирует прекрасный рост — по итогам первого полугодия плюс 93%. «Мамонт» нам важен — это тот продукт, на котором «Иткуль» может хорошо зарабатывать.
Будет ли завод выпускать виски
Громкий проект, который новый директор «Иткульского спиртзавода» анонсировал еще в марте 2020 года, с повестки не снимается.
По словам Юрия Тинта, по итогам 2023 года предприятие должно продемонстрировать устойчивое финансовое состояние, что позволит строить планы в среднесрочной перспективе.
Юрий Тинт,
генеральный директор Иткульского спиртзавода:
Сейчас ведутся предпроектные работы: определяется масштаб предстоящих работ, их стоимость. Оценивается предварительный бизнес-план по производству виски.
Конкретные сроки реализации данного проекта на Иткульском спиртзаводе руководство пока не называет.
Какие уже сделаны вложения
За последние три года новые собственники предприятия уже вложили в модернизацию порядка 250 млн рублей. В частности, проведена реконструкция нескольких зданий и складов, установлены новые ректификационные колонны, запущено производство спирта "Альфа".
В цехе по переработке барды заменены печи.
Кто сейчас владеет заводом
Международная корпорация Marussia Beverages, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, начала сотрудничать с Иткульским спиртзаводом больше 10 лет назад.
Для этой компании предприятие выпускало премиальной водку, которая преимущественно отправлялась на экспорт, в том числе в США и Китай.
«Для нас было важно продолжать сотрудничество с “Иткулем”, — рассказывал Юрий Тинт в марте 2020 года. — И когда предприятие оказалось в сложной ситуации, мы были готовы протянуть ему руку помощи».
В общей сложности новый собственник погасил около 1,1 млрд долгов Иткульского спиртзавода перед кредиторами, которые накопил прежний владелец — корпорация «Кристалл-Лефортово».