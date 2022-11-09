«Манжерок» удостоен четырех премий SKI BUSINESS AWARDS 2022

В Сочи 1 ноября состоялось вручении премии SKI BUSINESS AWARDS 2022 в рамках Международного форума «Горы. Туризм. Бизнес». Всесезонный курорт «Манжерок» стал победителем сразу в нескольких номинациях — «Лучший инвестиционный проект», «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО», а проект пятизвездочного гостиничного комплекса признан лучшим архитектурным проектом.

Курорт становится лауреатом престижной премии не в первый раз. Так, в 2021 году Манжерок признали «Лучшим инвестиционным проектом России», в 2020 отметили в номинации «Самый посещаемый курорт России», в 2019 — «Самым ориентированным курортом в области корпоративной социальной ответственности», а в 2018 — «Лучшим байк-парком России».

«В этом году мы стали лучшими в 4 номинациях, в том числе наш проект гостиничного комплекса признан лучшим архитектурным проектом. Он отличается совершенством дизайна, экологичностью, гармоничной интеграцией в природную среду и отсылает нас к национальным традициям. Таким образом, пять лет подряд, начиная с 2018 года „Манжерок“ признается лучшим по версии SKI BUSINESS AWARDS. Все эти награды свидетельство того, что наша команда работает в правильном направлении», — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.

Отметим, курорт Манжерок активно развивается. Завершается финальная часть строительства отеля 5 звезд, комплекса вилл, благоустраивается территория и развивается горная инфраструктура. В конце года начнется строительство панорамного ресторана. В новом зимнем сезоне гостей ждут 22 километра горнолыжных трасс с современной системой оснежения.