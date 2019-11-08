«Мария-Ра» подписала соглашение с губернатором Кузбасса о крупном инвестпроекте

Соглашение об этом подписали 6 ноября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и совладелец «Мария-Ра» Евгений Ракшин.
Как сообщает правительство Кемеровской области, логистический центр площадью 25 тыс. кв. метров разместится в столице региона по улице 62-й проезд.. Реализация проекта позволит создать около 800 новых рабочих мест. Проект взял на свой контроль губернатор региона.
По словам Евгения Ракшина, в «Мария-Ра» приняли решение строить логистический центр именно в Кузбассе, потому что в этой точке он имеет удобное географическое расположение — в самом центре Сибири, а также благодаря максимальной заинтересованности областных властей в реализации инвестиционных проектов.
Сегодня в структуре торговой сети «Мария-Ра» — 1144 магазина, которые расположены в 253 населенных пунктах Сибири.