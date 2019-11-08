Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 ноября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Мария-Ра» подписала соглашение с губернатором Кузбасса о крупном инвестпроекте

Выросшая из Алтайского края и ставшая крупнейшей на сегодня в Сибири торговая сеть «Мария-Ра» приступает к строительству в Кемеровской области крупного логистического многофункционального центра. Объем инвестиций составит 2 млрд рублей.

Сергей Цивилев и Евгений Ракшин осматривают площадку будущего логистического центра.
Сергей Цивилев и Евгений Ракшин осматривают площадку будущего логистического центра.
Администрация Кемеровской области.

Соглашение об этом подписали 6 ноября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и совладелец «Мария-Ра» Евгений Ракшин.

Как сообщает правительство Кемеровской области, логистический центр площадью 25 тыс. кв. метров разместится в столице региона по улице 62-й проезд.. Реализация проекта позволит создать около 800 новых рабочих мест. Проект взял на свой контроль губернатор региона.

По словам Евгения Ракшина, в «Мария-Ра» приняли решение строить логистический центр именно в Кузбассе, потому что в этой точке он имеет удобное географическое расположение — в самом центре Сибири, а также благодаря максимальной заинтересованности областных властей в реализации инвестиционных проектов.

Сегодня в структуре торговой сети «Мария-Ра» — 1144 магазина, которые расположены в 253 населенных пунктах Сибири.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость