«Мария-Ра» получила на Кузбассе налоговые льготы

Правительство Кемеровской области приняло решение предоставить льготы по налогу на имуществу торговой сети «Мария-Ра», пишет издание «Федерал Пресс».

По данным источника издания, это связано с тем, что торговая сеть семейства Ракшиных осуществляет на территории области крупный проект — строительство логистического центра. Цель реализации проекта — усиление позиций в Кемеровской и Томской областях, а также возможный выход на Красноярский край.

Проект «Мария-Ра» стоимостью 2 млрд рублей включен в региональный перечень стратегически важных, а это означает, что он претендует на налоговые льготы.

«Компанию освободят от уплаты налога на имущество организаций на период окупаемости проекта», — рассказали «Федерал Пресс» в пресс-службе вице-губернатора Кемеровской области по экономическому развитию.

Соглашение о реализации проекта между губернатором области Сергеем Цивилевым и Евгением Ракшиным было подписано 6 ноября прошлого года.

Глава Кузбасса при этом сам посетил строительную площадку и дао поручение подчиненным оказывать содействие инвестору.

Как сообщило правительство Кемеровской области, логистический центр площадью 25 тыс. кв. метров разместится в столице региона по улице 62-й проезд. Логистический центр позволит создать около 800 новых рабочих мест.