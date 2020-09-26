«Мария-Ра» установила в магазинах Барнаула новые кассы самообслуживания

В ряде магазинов Барнаула «Мария-Ра» установила новые модификации касс самообслуживания, об этом сообщили официальные аккаунты ритейлера в соцсетях. Эти устройства несколько проще прежних.

Где установлены новые кассы

По данным самой «Марии-Ра», новые кассы установлены в барнаульских магазинах на ул. Крупской, 80, пр. Социалистический, 61 и пр. Ленина, 87 и ул. Попова, 70д.

Кроме этого, они появились в Фирсово (ул. Центральная, 35), Бийске, Горно-Алтайске, Новосибирске, Кемерово, Осинниках и Междуреченске — всего перечислены 14 магазинов.

Но Altapress.ru обратил внимание на замену прежних касс самообслуживания, установленных лишь в начале 2020 года, на новые еще и в торговом центре «Первомайский» на пр. Красноармейском.

«Пробивать» продукты в новых кассах надо также, как и в прежнем — поднося к сканеру. Но кое-что упростилось: весовой товар взвешивается непосредственно в пакете покупателя, а не отдельно на весах, как раньше. Прежние кассы были более громоздкими (см. фото ниже).

Кассы самообслуживания в ТЦ «Первомайский» в Барнауле , поставленные в начале 2020 года. Altapress.ru

Три факта про кассы самообслуживания «Марии-Ра»