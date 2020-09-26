«Мария-Ра» установила в магазинах Барнаула новые кассы самообслуживания

Где установлены новые кассы
По данным самой «Марии-Ра», новые кассы установлены в барнаульских магазинах на ул. Крупской, 80, пр. Социалистический, 61 и пр. Ленина, 87 и ул. Попова, 70д.
Кроме этого, они появились в Фирсово (ул. Центральная, 35), Бийске, Горно-Алтайске, Новосибирске, Кемерово, Осинниках и Междуреченске — всего перечислены 14 магазинов.
Но Altapress.ru обратил внимание на замену прежних касс самообслуживания, установленных лишь в начале 2020 года, на новые еще и в торговом центре «Первомайский» на пр. Красноармейском.
«Пробивать» продукты в новых кассах надо также, как и в прежнем — поднося к сканеру. Но кое-что упростилось: весовой товар взвешивается непосредственно в пакете покупателя, а не отдельно на весах, как раньше. Прежние кассы были более громоздкими (см. фото ниже).
Три факта про кассы самообслуживания «Марии-Ра»
- Кассы самообслуживания «Марии-Ра» не принимают наличные — товар оплачивается только картой.
- В них нельзя оплатить сигареты и алкоголь.
- Кассы самообслуживания не заменяют традиционные — кассиры работают по-прежнему.