Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 сентября 7°C
Экономика

«Мария-Ра» установила в магазинах Барнаула новые кассы самообслуживания

В ряде магазинов Барнаула «Мария-Ра» установила новые модификации касс самообслуживания, об этом сообщили официальные аккаунты ритейлера в соцсетях. Эти устройства несколько проще прежних.

Новые кассы самообслуживания в торговой сети "Марии-Ра".
Новые кассы самообслуживания в торговой сети "Марии-Ра".
Altapress.ru

Где установлены новые кассы

По данным самой «Марии-Ра», новые кассы установлены в барнаульских магазинах на ул. Крупской, 80, пр. Социалистический, 61 и пр. Ленина, 87 и ул. Попова, 70д.

Кроме этого, они появились в Фирсово (ул. Центральная, 35), Бийске, Горно-Алтайске, Новосибирске, Кемерово, Осинниках и Междуреченске — всего перечислены 14 магазинов.

Но Altapress.ru обратил внимание на замену прежних касс самообслуживания, установленных лишь в начале 2020 года, на новые еще и в торговом центре «Первомайский» на пр. Красноармейском.

«Пробивать» продукты в новых кассах надо также, как и в прежнем — поднося к сканеру. Но кое-что упростилось: весовой товар взвешивается непосредственно в пакете покупателя, а не отдельно на весах, как раньше. Прежние кассы были более громоздкими (см. фото ниже).

Кассы самообслуживания в ТЦ &quot;Первомайский&quot; в Барнауле, поставленные в начале 2020 года.
Кассы самообслуживания в ТЦ «Первомайский» в Барнауле, поставленные в начале 2020 года.
Altapress.ru

Три факта про кассы самообслуживания «Марии-Ра»

  • Кассы самообслуживания «Марии-Ра» не принимают наличные — товар оплачивается только картой.
  • В них нельзя оплатить сигареты и алкоголь.
  • Кассы самообслуживания не заменяют традиционные — кассиры работают по-прежнему.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость