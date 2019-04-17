Маслосырзавод на Алтае возобновил работу после трехмесячного простоя

«Солонешенский маслосырзавод» возобновил работу после трехмесячного перерыва, сообщил портал «Бийский округ». Совладелец завода Евгений Солдатов говорит, что предприятие нуждается в финансах, но он все же испытывает оптимизм: ценовая конъюнктура на рынке его пока устраивает.

По словам Евгения Солдатова, предприятие нуждается в деньгах, но все попытки взять кредит заканчивались для предприятия неудачей. Руководство завода предлагало в залог здания, но в банке считали его неликвидным. Продукцию в качестве залога банк принимать не стал.

В Советском районе тем же собственники имеют животноводческий комплекс на 800 голов. Банк готов взять его в залог, но кредит «дает копеечный», порассказал совладелец маслосырзавода.

Запустить предприятие, остановленное, судя по словам совладельца, связано было с финансовыми проблемами, удалось благодаря тому, что у завода есть два дочерних хозяйства, пояснил Евгений Солдатов, молоко с которых направили на «Солонешенский маслосырзавод».

Слолдатов также пояснил, что помогли запустить завод партнеры из Москвы. Они сделали предоплату, что и позволило запустить производство. Столичные партнеры гарантированно берут до 20 тонн сыра в месяц.

Судьба завода сейчас зависит от цены на сыр. Пока прогнозы оптимистические. На 20 тонн молока с наступлением пастбищного сезона завод выйдет, не сомневается Евгений Солдатов.

Кроме того, предприятие продает продукцию в Новокузнецке, где открыт павильон. Историю рассказала Надежда Зяблова, журналист газеты Солонешенского района «Горные зори».

Что мы знаем о «Солонешенском маслосырзаводе»

Акционерное общество «Солонешенский маслосырзавод» — один из старейший производителей сыра в Алтайском крае, ряд СМИ указывают, что он был создан еще в 1925 году (другие, впрочем, называют датой создания 1968 год). А производит он несколько видов сыров и сливочное масло.

11 мая 2017 года суд признал банкротом акционерное общество «Солонешенский маслосырзавод» по иску налоговой службы. К тому времени по этому же адресу было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Солонешенский маслосырзавод», учредители которого — два физлица из Кемеровской области, развивающие на Алтае туристический и сельскохозяйственный бизнес.