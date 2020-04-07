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7 апреля 5°C

Массовые сокращения шахтеров начались в Кемеровской области

На шахте «Алексиевская» в Кемеровской области с 6 апреля начались массовые сокращения сотрудников, сообщает «Сибирь.Реалии».

Митинг шахтеров на Урале.
Митинг шахтеров на Урале.
Государственный исторический музей Южного Урала, russiainphoto.

По словам шахтера, в день сокращают примерно по 10 человек.

«Так как это сокращение, то два следующих месяца нам обязаны выплачивать среднюю зарплату. На что мы, конечно, очень рассчитываем, потому что 400 человек, почти разом оставшиеся без работы, сразу не найдут новое место», — сообщает сотрудник предприятия.

«Алексиевская» является банкротом. Как подтвердил ТАСС арбитражный управляющий, за 2 месяца с предприятия планируется уволить более 400 человек.

Добыча угля уже остановлена. В штате планируют оставить около 300 работников для «поддержания функционирования подземных выработок и обеспечения их безопасности».

Шахта
Шахта
ССО

С 6 апреля служба занятости Кузбасса открыла на шахте выездной пункт занятости, принимающий документы и ставящий безработных на учет.

«В дальнейшем им посодействуют в трудоустройстве и подборе подходящих вакансий», — отметили в региональном минтруда.

Однако сами шахтеры не представляют, как они будут искать новое место работы.

«До 2024 года еще три шахты в области будут закрыты. Это 3 тысячи человек безработных! Многим из них за 40−50 лет. Придется уезжать куда-то, на низкооплачиваемые подработки соглашаться, а с отъездом шахтеров и мелкий бизнес весь позакрывается — магазины, кафе. Городки шахтерские вымрут», — подчеркнул один из шахтеров.

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