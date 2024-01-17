17 января
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Экономика

Массово отказываются от работы с российскими банками турецкие

Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями, сообщает «Коммерсантъ».

Турция.
Турция.
Изображение от frimufilms на Freepik.

Это произошло из-за опасений перед санкциями.

Корреспондентские отношения и обработка платежей приостанавливаются без закрытия договора.

Трудности существуют уже долгое время. А в конце прошлого года ситуация обострилась и распространилась почти на все банки Турции, указывает Газета.ru.

Некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции. И объясняли, что сделки касаются «запрещенных товаров».

Ранее сообщалось, что китайские банки ужесточат ограничения для клиентов из России. Это происходит из-за того, что США приняли закон о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из РФ.

Кредитные организации намерены разорвать связи с клиентами из санкционного списка и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору.

Также кредиторы из КНР усиливают комплексные проверки клиентов, ведущих бизнес в России или перевозящих важные товары в РФ через третьи страны.

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