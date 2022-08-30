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Размер маткапитала

Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тыс. рублей.

На второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка. И 168,6 тыс. рублей, если его оформляла.