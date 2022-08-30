30 августа
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Экономика

Материнский капитал увеличат в России. Когда, на сколько и почему — что об этом известно

Материнский капитал увеличат в России. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму. Что об этом известно — в нашем материале.

Младенец.
Младенец.
Открытые источники.
1
На сколько увеличат материнский капитал?

Как сообщают «Известия», инициаторы законопроекта хотят увеличить размер выплаты на второго ребенка с 693 до 933 тыс. рублей.

Также депутаты предлагают начислять 1,399 млн рублей за третьего ребенка.

2
Размер маткапитала

Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тыс. рублей.

На второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка. И 168,6 тыс. рублей, если его оформляла.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.
3
А когда выплату маткапитала сделают бессрочной?

Выплату материнского капитала планируют сделать бессрочной с 1 января 2023 года.

«Федеральным законом предлагается с 1 января 2023 года сделать меры господдержки семей, имеющих детей, бессрочными; выплачивать материнский капитал женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки; увеличить выплаты на второго, третьего и последующих детей», — говорится в законопроекте.

4
Интересный факт: почему население России может уменьшиться?

Прогнозы Росстата неутешительны. По ним, рождаемость будет сокращаться. Общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.
5
Для чего нужен новый законопроект?

Депутаты считают, что «действующие показатели выплат маткапитала себя исчерпали и перестали мотивировать граждан». Поэтому их необходимо пересмотреть.

«Стимулировать рождаемость необходимо. Но еще лучше повысить уровень благополучия всех россиян», — заявил «Известиям» член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

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