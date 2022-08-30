Как сообщают «Известия», инициаторы законопроекта хотят увеличить размер выплаты на второго ребенка с 693 до 933 тыс. рублей.
Также депутаты предлагают начислять 1,399 млн рублей за третьего ребенка.
Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тыс. рублей.
На второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка. И 168,6 тыс. рублей, если его оформляла.
Выплату материнского капитала планируют сделать бессрочной с 1 января 2023 года.
«Федеральным законом предлагается с 1 января 2023 года сделать меры господдержки семей, имеющих детей, бессрочными; выплачивать материнский капитал женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки; увеличить выплаты на второго, третьего и последующих детей», — говорится в законопроекте.
Прогнозы Росстата неутешительны. По ним, рождаемость будет сокращаться. Общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года.
Депутаты считают, что «действующие показатели выплат маткапитала себя исчерпали и перестали мотивировать граждан». Поэтому их необходимо пересмотреть.
«Стимулировать рождаемость необходимо. Но еще лучше повысить уровень благополучия всех россиян», — заявил «Известиям» член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.