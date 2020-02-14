Маткапитал предложили тратить на игрушки, одежду и мыло

С соответствующей инициативой организация «Опора России» обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и мэру Москвы Сергею Собянину.
Авторы инициативы уверены, что таким образом можно и помочь нуждающимся семьям, и подсобить отечественному производителю через привлечение «в индустрию более 50 млрд рублей».
Для начала проект предлагают запустить в Москве. Для этого необходимо внести поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
«В случае положительной практики этого эксперимента он может быть масштабирован на федеральном уровне», — сказано в письме.
Как отмечает издание, в Госдуме к затее отнеслись скептически, объяснив это тем, что цель программы — помощь в создании семейного капитала, а не в мелких покупках.
«Крупные финансовые ресурсы очень легко потратить на ежедневные нужды, но мы все-таки настаиваем на другой концепции: это должен быть капитал для семьи», — отметила член комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Член президиума «Опоры России» Юрий Савелов уверен, что не все семьи стремятся купить квартиру в ипотеку, некоторым родителям желательно потратить средства на повседневные товары.
Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.