Маткапитал предложили тратить на игрушки, одежду и мыло

Материнский капитал предложили разрешить тратить на произведенные в России детские игрушки, одежду, школьные принадлежности и средства гигиены, пишут « Известия ».

С соответствующей инициативой организация «Опора России» обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и мэру Москвы Сергею Собянину.

Авторы инициативы уверены, что таким образом можно и помочь нуждающимся семьям, и подсобить отечественному производителю через привлечение «в индустрию более 50 млрд рублей».

Для начала проект предлагают запустить в Москве. Для этого необходимо внести поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«В случае положительной практики этого эксперимента он может быть масштабирован на федеральном уровне», — сказано в письме.

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Как отмечает издание, в Госдуме к затее отнеслись скептически, объяснив это тем, что цель программы — помощь в создании семейного капитала, а не в мелких покупках.

«Крупные финансовые ресурсы очень легко потратить на ежедневные нужды, но мы все-таки настаиваем на другой концепции: это должен быть капитал для семьи», — отметила член комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Член президиума «Опоры России» Юрий Савелов уверен, что не все семьи стремятся купить квартиру в ипотеку, некоторым родителям желательно потратить средства на повседневные товары.