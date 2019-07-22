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Экономика

Матвиенко выступила за «единые рубли» для России и Белоруссии

Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. 25 декабря 2018 года.
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. 25 декабря 2018 года.
kremlin.ru

Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик, поскольку в обратном случае интегрироваться будет сложно, считает спикер.

«Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику», — сказала глава Совфеда.

Ранее перспективу введения единой валюты для России и Белоруссии прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишет bfm.ru.

Единая валюта может появиться в рамках союзного договора. Это будет возможно в условиях создания единого экономического пространства, прокомментировал Орешкин итоги встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

Министр торговли Белоруссии подчеркнул, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

Национальная валюта в Белоруссии — белорусский рубль.

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