Матвиенко заявила, что у россиян нет возможности откладывать капитал на пенсию

Многие россияне не имеют возможности откладывать средства на будущую пенсию, уверена спикер. Она обратила на это внимание в связи с новым законопроектом Минфина.

«Практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно ее введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Граждан запутали

Она также считает, что многие россияне не могут понять механизмы формирования пенсии, поскольку они постоянно меняются. По ее мнению, граждан «окончательно запутали». В то же время она отметила, что сказанное не означает, что она против совершенствования пенсионной системы.

На согласование

Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте, пишет bfm.ru.

Среди его основных элементов — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Нет бедных пенсионеров

Между тем глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России нет бедных пенсионеров. В России пенсионеры выведены из группы бедных граждан, поскольку им государство всегда доплачивает до прожиточного минимума пенсионера, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

«Благодаря ранее принятому закону о пенсиях… много лет назад, у нас пенсионеры не попадают в число бедных, поскольку им всегда есть доплата до прожиточного минимума пенсионера, то есть пенсионеры у нас выведены из группы бедных раз и навсегда», — заявил Кудрин.

Ранее Минфин опубликовал проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021−22 годов. Согласно документу, прожиточный минимум пенсионера в России в 2020 году составит 9 311 рублей.

Согласно бюджету на 2019 год, прожиточный минимум пенсионера в России установлен на уровне 8 846 рублей.