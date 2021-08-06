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Экономика
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Мечта и развитие бизнеса: как в Барнауле появился «Большой дом дерева»

Приятный запах дерева, уютная атмосфера, огромный выбор самых разных материалов и изделий для дома и дачи — все это оказалось в одном месте не просто так. За открытием специализированного торгового комплекса «Большой дом дерева» в Барнауле стояла серьезная работа и давняя мечта предпринимателя Николая Петрова.

Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО "Петров"

Компания Николая Петрова — ООО «ПЕТРОВ» — уже более 20 лет занимается деревообработкой. Заготовку древесины предприниматель ведет в Усть-Пристанском районе, где его хорошо знают и местная администрация и простые люди.

За годы труда Николай Николаевич зарекомендовал себя, как ответственный бизнесмен — он не только ведет вырубки, но и своими силами восстанавливает и охраняет арендуемый участок леса.

ООО «ПЕТРОВ» обеспечивает рабочими местами жителей района, а также участвует в реализации социальных проектов — силами предприятия был отстроен фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры.

Особый акцент предприниматель делает на том, что работа его компании исключает продажу «кругляка».

Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО «Петров»

Николай Петров,
предприниматель:

— Мы ни одного кубометра древесины не продаем в круглом виде, а полностью все перерабатываем сами.

Древесину, которую предлагает рынку Николай Петров, хорошо знают и покупают на территории всего Алтайского края.

Задумавшись над расширением бизнеса, предприниматель взялся в Барнауле за реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству торгового склада на земельном участке по адресу улица Власихинская, 127а.

Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО «Петров»
Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО «Петров»
Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО «Петров»
Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО «Петров»
Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО «Петров»
Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО «Петров»
Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО «Петров»
Большой дом дерева.
Большой дом дерева.
Фото: ООО «Петров»

В феврале прошлого года по результатам аукциона компания Николая Петрова получила право на заключение договора аренды земельного участка.

По словам бизнесмена, большую роль в реализации проекта сыграло привлечение кредитных средств при поддержке Алтайского фонда МСП.

Николай Петров,
предприниматель:

— Это очень важно, потому что такие объекты, как правило, малым предприятиям не под силу.

Свое слово в сопровождении инвестиционного проекта сыграл и комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула.

В частности, были ускорены:

  • организация заседания Градостроительного совета города Барнаула
  • процедура предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка»;
  • процедура предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» с целью получения разрешения на строительство склада и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В результате уже в 2021 году инвестор сумел реализоваться свое начинание.

В настоящее время объект введен в эксплуатацию, поставлен на государственный кадастровый учет, с управлением имущественных отношений Алтайского края заключен договор на эксплуатацию земельного участка.

Также к настоящему времени завершены благоустроительные работы.

По словам Николая Петрова, появление «Большого дома дерева» стало не просто реализацией давней мечты, а большим шагом на пути развития своего дела.

Справка

Компания «Петров» работает на рынке деревообработки с 1999 года. Компания имеет производственный цех и торговое представительство в Барнауле. Вся продукция производится и хранится в соответствии с высокими стандартами.

ООО «Петров» предлагает конкурентные цены и гибкие условия сотрудничества, поэтому продукция представлена во всех ведущих торговых сетях региона (Альтерра, Сатурн, Арсенал и др).

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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