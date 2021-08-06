Мечта и развитие бизнеса: как в Барнауле появился «Большой дом дерева»

Компания Николая Петрова — ООО «ПЕТРОВ» — уже более 20 лет занимается деревообработкой. Заготовку древесины предприниматель ведет в Усть-Пристанском районе, где его хорошо знают и местная администрация и простые люди.
За годы труда Николай Николаевич зарекомендовал себя, как ответственный бизнесмен — он не только ведет вырубки, но и своими силами восстанавливает и охраняет арендуемый участок леса.
ООО «ПЕТРОВ» обеспечивает рабочими местами жителей района, а также участвует в реализации социальных проектов — силами предприятия был отстроен фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры.
Особый акцент предприниматель делает на том, что работа его компании исключает продажу «кругляка».
Николай Петров,
предприниматель:
— Мы ни одного кубометра древесины не продаем в круглом виде, а полностью все перерабатываем сами.
Древесину, которую предлагает рынку Николай Петров, хорошо знают и покупают на территории всего Алтайского края.
Задумавшись над расширением бизнеса, предприниматель взялся в Барнауле за реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству торгового склада на земельном участке по адресу улица Власихинская, 127а.
В феврале прошлого года по результатам аукциона компания Николая Петрова получила право на заключение договора аренды земельного участка.
По словам бизнесмена, большую роль в реализации проекта сыграло привлечение кредитных средств при поддержке Алтайского фонда МСП.
Николай Петров,
предприниматель:
— Это очень важно, потому что такие объекты, как правило, малым предприятиям не под силу.
Свое слово в сопровождении инвестиционного проекта сыграл и комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула.
В частности, были ускорены:
- организация заседания Градостроительного совета города Барнаула
- процедура предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка»;
- процедура предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» с целью получения разрешения на строительство склада и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В результате уже в 2021 году инвестор сумел реализоваться свое начинание.
В настоящее время объект введен в эксплуатацию, поставлен на государственный кадастровый учет, с управлением имущественных отношений Алтайского края заключен договор на эксплуатацию земельного участка.
Также к настоящему времени завершены благоустроительные работы.
По словам Николая Петрова, появление «Большого дома дерева» стало не просто реализацией давней мечты, а большим шагом на пути развития своего дела.
Справка
Компания «Петров» работает на рынке деревообработки с 1999 года. Компания имеет производственный цех и торговое представительство в Барнауле. Вся продукция производится и хранится в соответствии с высокими стандартами.
ООО «Петров» предлагает конкурентные цены и гибкие условия сотрудничества, поэтому продукция представлена во всех ведущих торговых сетях региона (Альтерра, Сатурн, Арсенал и др).
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».